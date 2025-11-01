El director técnico del Atlas, Diego Cocca, aseguró que se marchó conforme con el carácter que mostró su equipo tras el empate de esta noche ante Toluca, al considerar que el encuentro representó una oportunidad de revancha después de la goleada sufrida el pasado sábado ante Chivas.

“Veníamos de perder el clásico y este partido era una oportunidad para tomar revancha. Desde lo táctico, lo anímico y la intensidad, vi a un equipo competitivo. Así se construyen los equipos, de atrás hacia adelante. Estoy contento con la actitud del grupo; seguimos en el proceso y este es el camino”, expresó el estratega argentino.

Cocca también destacó la actuación del guardameta Camilo Vargas, pieza clave para mantener el empate y conservar las esperanzas de conseguir un lugar en el Play-In. Además, señaló que el equipo ha mejorado en varios aspectos que considera fundamentales para su crecimiento.

“Mantener el arco en cero es clave para la confianza. Tenemos un gran portero y enfrentamos a la mejor ofensiva del torneo. Hemos mejorado en orden, intensidad y concentración. Vamos creciendo; ese es el camino: tener paciencia y seguir construyendo”, añadió.

Finalmente, el técnico rojinegro afirmó que el equipo ha evolucionado a lo largo del torneo y que ahora deberán demostrarlo de visitante en su último compromiso ante Tijuana, donde buscarán asegurar el pase a la siguiente fase.

“Desde el primer día pedí tiempo y trabajo. Hemos evolucionado y ahora debemos demostrarlo de visitantes. Lo único que sirve es ganar, pero hay que hacerlo con inteligencia. Vamos a Tijuana a competir, sumar de a tres y cerrar el torneo de la mejor manera”, concluyó.

