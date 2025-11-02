Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, destacó el papel del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto en el triunfo que entregó a los angelinos la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto y no dudó en definirle repetidamente como “el GOAT” (el más grande de todos los tiempos).

“Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT. Yamamoto es el GOAT”, afirmó Roberts en la entrevista a pie de campo tras el 5-4 de los Dodgers en Toronto en el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial.

Yamamoto entregó tres victorias a los Dodgers en esta Serie Mundial y se llevó el MVP tras maniatar a la ofensiva del equipo canadiense.

“El beisbol es el mejor deporte que se haya creado”, aseguró Roberts antes de que su equipo recibiera el trofeo.

“Este grupo de chicos siguió luchando pese a las adversidades. Estos chicos son campeones por segundo año consecutivo”, añadió.

Por su parte, el nipón aseguró que su actuación de anoche representó un gran esfuerzo, después de haber lanzado seis entradas el día anterior.

“No estaba seguro de poder lanzar esta noche (ayer) hasta que fui al bullpen, pero me alegro de haber podido hacerlo”, reconoció el japonés, quien sumó tres exitosas participaciones en este Clásico de Otoño.

La joya del derecho en el segundo compromiso marcó su segundo juego completo consecutivo de la postemporada. Retiró a los últimos 20 bateadores en una victoria de los Dodgers por 5-1.

Eso ocurrió después de un juego de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Fue el primer juego completo de postemporada en ocho años.

Ningún lanzador había completado un juego en el Clásico de Otoño desde que el dominicano Johnny Cueto de Kansas City lanzó un encuentro de dos hits contra los Mets de Nueva York en el segundo partido de la Serie Mundial de 2015.

Yamamoto no estuvo tan fino en el sexto, permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas. Pero Los Ángeles se impuso por 3-1 para forzar el séptimo.

Incluyendo una victoria en el segundo encuentro de la Serie Mundial del año pasado contra los Yankees de Nueva York, Yamamoto tiene un récord de 4-0 con una efectividad de 1.13 en cuatro apariciones en el Clásico de Otoño.

LAS CIFRAS

1.09 fue el promedio de carreras limpias permitidas por Yamamoto ante Toronto.

4 triunfos sin derrota registra el serpentinero japonés en dos Series Mundiales.