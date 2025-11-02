El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue su marcha y este domingo 2 de noviembre llega con más emociones dentro de la Jornada 16. Los equipos encaran la recta final de la fase regular del torneo con distintas metas: algunos buscan asegurar su lugar en la Liguilla manteniéndose entre los primeros puestos, mientras que otros pelean por no quedarse fuera del Play-In y conservar sus aspiraciones de avanzar.

La afición podrá disfrutar los partidos EN VIVO por televisión y diversas plataformas de streaming, ideales para seguir la transmisión desde casa o en cualquier sitio.

La cartelera dominical promete encuentros de alto voltaje, con conjuntos que salen a defender su posición y otros que intentarán reaccionar en el momento justo para no despedirse de la competencia. Cada punto cuenta, y este cierre de jornada podría definir gran parte del panorama rumbo a la Fiesta Grande.

Aquí puedes consultar la programación completa de los partidos del domingo 2 de noviembre dentro de la Liga MX, con sus respectivos horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Pumas vs Xolos | 12:00 horas | ViX Premium, TUDN, Las Estrellas |

Querétaro vs Mazatlán | 17:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Pachuca vs Chivas | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, domingo 2 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

