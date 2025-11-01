Tras el empate de Toluca ante Atlas en el Estadio Jalisco, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, reconoció que la falta de contundencia fue determinante para no lograr la victoria.

“Hicimos todo para ganar, pero no tuvimos la contundencia que solíamos tener en otros momentos. No pudimos abrir el partido antes. En el primer tiempo nos faltó fluidez; el rival se cerró bien. En el segundo tuvimos las llegadas para ganarlo, pero no concretamos. Aun así, seguimos aspirando a terminar lo más arriba posible. Ahora jugamos en casa y trataremos de cerrar fuerte para defender el título que tenemos”, señaló el “Turco”.

Pese al resultado, el estratega argentino se mostró tranquilo con el desempeño de su equipo y confía en que, manteniendo el estilo de juego, Toluca será difícil de vencer.

“Queremos salir primeros. Nuestra obligación es seguir siendo protagonistas en todas las canchas, con una forma de jugar muy identificable. Mientras mantengamos esta línea, será complicado que nos ganen. El fútbol tiene incidencias; a veces la pelota no entra, pero la idea está clara”, agregó.

Respecto al estado físico de Alexis Vega, Mohamed descartó apresurar su recuperación, asegurando que el delantero estará listo para el inicio de la Liguilla.

“Llegará al primer partido de Liguilla, el 26 o 27 de noviembre. Todavía tenemos unos 25 días y ya lleva una semana de recuperación, así que va a llegar con todo”, indicó.

Finalmente, el técnico restó importancia a la lucha de Paulinho por el título de goleo, destacando su compromiso con el equipo por encima de los logros individuales.

“Él no se preocupa por eso, y nosotros tampoco. Es un jugador de equipo, el finalizador. Hoy tuvo una al palo y otra que sacó el portero. Está en la pelea, y si convierte en el próximo partido, puede ser tricampeón de goleo, lo cual sería muy bueno, pero no es una obsesión para él”, concluyó.

SV