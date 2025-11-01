Con entrega, carácter y una gran actuación de su arquero Camilo Vargas, Atlas consiguió un sufrido empate sin goles ante Toluca en el Estadio Jalisco, resultado que mantiene a los Rojinegros con una ligera esperanza de clasificar al Play-In.

El conjunto dirigido por Diego Cocca supo resistir la presión de los Diablos Rojos, que dominaron gran parte del encuentro, pero carecieron de contundencia frente al arco. Desde los primeros minutos, Toluca tuvo las oportunidades más claras, aunque no logró reflejar su superioridad en el marcador.

En la segunda mitad, el campeón del futbol mexicano retomó la intensidad y puso en aprietos a la zaga rojinegra. Camilo Vargas se erigió como la figura del encuentro con atajadas decisivas que mantuvieron con vida a su equipo.

Paulinho estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el poste, mientras que Nicolás Castro desperdició la ocasión más clara al encontrarse solo frente al marco; nuevamente, el arquero colombiano respondió con una intervención espectacular.

A pesar del dominio escarlata, Atlas no bajó los brazos y, en la recta final, tuvo la oportunidad de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, “Djuka” y Víctor Ríos no lograron concretar las jugadas que pudieron significar la victoria.

El ambiente en el Jalisco fue vibrante, con las aficiones de ambos equipos alentando hasta el último minuto. Al final, el empate sin goles dejó sensaciones encontradas: Toluca lamentó su falta de contundencia, mientras que Atlas se quedó cerca de obtener un triunfo que lo hubiera metido de lleno a la pelea por un sitio en la reclasificación.

Con este resultado, Atlas dependerá de que Pumas no gane ante Tijuana y de que, en la última fecha del campeonato, Santos Laguna pierda ante Pachuca, además de que los Rojinegros obtengan el triunfo ante Xolos en la frontera.

SV