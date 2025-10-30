Luego de sufrir un duro revés en el Clásico Tapatío, a Atlas se le presenta otra oportunidad para reivindicarse y buscar su pase al Play-In en las últimas dos jornadas de la fase regular del Apertura 2025. Sin embargo, el próximo compromiso para los rojinegros también luce complicado, ya que estará enfrentándose al actual campeón, el Toluca.

Este jueves, Diego Cocca, entrenador de la Academia, salió a dar la cara por el equipo y habló sobre lo difícil que fue sobrellevar la derrota contra Chivas, sin embargo, el conjunto rojinegro tiene la posibilidad en sus manos para conseguir el boleto para el repechaje, por lo que debe de levantarse a como dé lugar.

"La derrota contra Chivas nos dolió muchísimo, el equipo estuvo golpeado. Lo que tratamos es hacerles entender que es duro, pero que el futbol da revanchas y tenemos un partido muy importante por delante y la mejor manera de demostrar enojo con el resultado, es sacándolo el próximo partido. Queremos incentivar al equipo para que demuestre que tiene hambre".

"Ahora, el mensaje es muy claro, Chivas nos ganó, felicitaciones a Chivas. Nosotros estamos en un proceso completamente distinto, nosotros nos miramos a nosotros mismos. Hoy estamos enfocados en Toluca y tenemos una chance importante de clasificarnos a la fase final y depende de nosotros", comentó el estratega.

Asimismo, agregó que, a pesar de los resultados adversos y un torneo que ha reflejado las irregularidades de sus dirigidos, asegura que Atlas se mantiene en una constante mejora y que aún queda mucho trabajo por hacer.

"La mejora no es solo para arriba ni todo el tiempo. A veces estaremos arriba, otras abajo. La clave está en que cuando estemos abajo, demostremos actitud para ir arriba. Eso es el importante. Nosotros estamos acá hace 62 entrenamientos, pero dejamos de estar años y hay otra realidad dentro del equipo".

"Soy consciente del trabajo que hay por delante. Hace tiempo que esta institución, y este equipo en particular, no vienen teniendo los resultados que uno desea. Hoy estamos en una situación complicada, por supuesto, no lo esperaba de otra manera, pero han habido muestras muy claras de mejora. Por ejemplo, la parte física han mejorado un 40%, un 30% en las aceleraciones, han aumentado casi todos sus récords físicos. Eso demuestra que hay voluntad, hay ganas y se han ganado partidos seguidos. Entonces estamos en ese proceso, de crecimiento y mejora constante", finalizó Cocca.

