Chivas busca la renovación de Armando González

Ante el gran momento que vive Armando González con Chivas, la directiva del Guadalajara ya trabaja en la renovación de contrato de su goleador. El objetivo es extender la permanencia del atacante en el equipo rojiblanco y blindar a su actual figura ante una posible venta al extranjero.

Cabe mencionar que el contrato de González con el Guadalajara vence en el invierno de 2026, por lo que, a falta de casi un año para que concluya su vínculo con Chivas en la Liga MX, la directiva ha comenzado a priorizar que el futbolista de 22 años prolongue su estancia vistiendo la camiseta Rojiblanca.

La intención de la dirigencia tapatía es evitar que "La Hormiga" se marche como jugador libre antes o después de la Copa del Mundo de 2026. Por ello, al interior del club ya preparan una jugosa oferta para garantizar la continuidad del delantero.

A diferencia de otros juveniles de la plantilla, Armando González no tiene en mente una salida inmediata. Aunque sueña con emigrar a Europa, el atacante prefiere consolidarse primero en el futbol mexicano, por lo que tanto el jugador como la institución comparten la idea de alcanzar una extensión de contrato.

El Guadalajara es consciente del potencial de su delantero, y con la renovación busca asegurar que, ante una posible oferta del extranjero, cualquier negociación se realice a través del club, evitando que se marche como agente libre. Además, la directiva estaría dispuesta a apoyarlo en caso de que llegue un proyecto importante.

Actualmente, "La Hormiga" González percibe un salario propio de un futbolista surgido de las fuerzas básicas. Sin embargo, con la extensión de contrato en puerta, se contempla un incremento considerable en su sueldo, tal como ha sucedido con otros jugadores del plantel.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF