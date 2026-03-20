El Clausura 2026 continúa este viernes 20 de marzo con el inicio de la Jornada 12, en un torneo que ya superó la mitad de su calendario y cada resultado puede afectar de manera importante la clasificación a la Liguilla.

La arranca en la tarde con el duelo entre Necaxa y Xolos, dos equipos que buscan mejorar su posición y sumar puntos que les permitan acercarse a la zona de clasificación, ya que a lo largo del campeonato no se les han dado resultados que los metan entre los ocho mejores del futbol mexicano.

Más tarde, Mazatlán recibe a Cruz Azul, uno de los equipos protagonistas del torneo, en un partido donde los locales intentarán dar la sorpresa ante uno de los mejor posicionados y que llega con la intención de recuperar la cima que perdió a media semana, luego de la victoria de Chivas sobre León.

Los encuentros podrán seguirse EN VIVO a través de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming, aunque depende del equipo que sea local y de los convenios que tenga con las televisoras.

Partidos hoy viernes 20 de marzo - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Xolos | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV |

Mazatlán vs Cruz Azul | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7 |

Así se jugará el resto de la J12 de la Liga MX

La Jornada 12 continuará el sábado 21 de marzo con los encuentros entre Atlas y Querétaro, así como San Luis frente a León. Más tarde, Monterrey se medirá ante Guadalajara en uno de los duelos más atractivos del fin de semana, mientras que Pumas recibirá al América en otro choque de alta expectativa.

La actividad concluirá el domingo 22 de marzo con tres partidos más: Santos enfrentará a Puebla, Pachuca se medirá ante Toluca y Juárez cerrará la fecha 12 recibiendo a Tigres.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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