A pesar de contar con una carrera de casi una década dentro de las canchas, Santiago San Román jamás debutó en la Primera División. No se puede decir lo mismo de su carrera como directivo, pues ganó dos títulos de Expansión, además de participar en la dirección del equipo bicampeón en 2025, Toluca. En esta nota te contamos un poco de su trayectoria.

Esta fue su historia como jugador

Según con información de la Liga MX, San Román inició en clubes de la Tercera División, posteriormente, formó parte de los Alebrijes Oaxaca desde el Apertura 2013, en parte gracias al historial familiar que ya tenía.

De allí pasó a jugar en el ya extinto, Teca Huixquilucan (Tercera División), Tecamachalco (Segunda División) hasta Alebrijes Oaxaca (Liga de Expansión). Fue hasta 2016 cuando San Román arribó al Atlas, durante el Apertura 2016, donde disputó unos minutos con el equipo Sub-20 de los Rojinegros.

Aunque quería triunfar como futbolista, en 2017, San Román se enfocó a la cuestión directiva. Su guía en Oaxaca dio como fruto los títulos del Apertura 2017 y Apertura 2019. Debido a semejante éxito, en 2022 se convirtió en el director deportivo de Celaya en el Ascenso, después en director en Necaxa y, por último, en los Diablos Rojos de Toluca.

San Román se integró a Toluca justo cuando el equipo reformuló su directiva, bajo la invitación de Francisco Suinaga, presidente del club. En noviembre del 2022 se volvió su director y, desde entonces, ha tomado decisiones que se reflejan el bicampeonato de Toluca, tras los triunfos en el Clausura y Apertura 2025.

Además de todo lo anterior, San Román ha influido en la llegada de jugadores como Nico Castro; de los mejores mediocampistas del torneo, y Paulinho; tricampeón de goleo.

AO

