Atlas abre el Clausura 2026 entre urgencia y obligación

La espera terminó para la Fiel. Este viernes, a las 21:00 horas, Atlas debutará en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Puebla en el Estadio Jalisco. El partido inaugura un semestre decisivo para el proyecto rojinegro, que llega condicionado por la necesidad de volver a competir en la parte alta de la tabla y, al mismo tiempo, por la presión que impone la tabla de cocientes.

El mensaje institucional es claro. La meta es cerrar la fase regular entre los ocho primeros lugares para asegurar un boleto directo a la Liguilla . Tras torneos marcados por la irregularidad, el margen de error se redujo de manera significativa. El equipo necesita recuperar orden defensivo, consistencia y eficacia en las áreas, atributos que fueron distintivos en sus mejores campañas recientes.

De cara al Clausura 2026, el club realizó movimientos relevantes, con especial énfasis en la línea defensiva. Entre las altas destacan Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, zagueros con experiencia y presencia física, llamados a reforzar una zaga que mostró fragilidad en el último semestre.

En contraste, las bajas fueron numerosas. Sobresale la salida de Matheus Dória, quien no logró consolidarse como referente defensivo. A él se suman Carlos Robles, Alonso Ramírez y Emilio Orrantia, además de los atacantes Matías Cóccaro y Mauro Manotas, lo que obligará al cuerpo técnico a redefinir variantes ofensivas y roles dentro del plantel.

Aunque el discurso se centra en pelear por Liguilla, Atlas no puede perder de vista la tabla de cocientes . El equipo inicia el torneo en la posición 15, con un promedio de 1.0353. Por ahora, se encuentra por encima de Santos, Mazatlán y Puebla, su rival en el debut. Sin embargo, una racha negativa podría complicar el panorama y meter al club en la disputa por evitar multas, escenario que añade tensión a cada jornada, especialmente en casa.

El calendario presenta pruebas importantes a lo largo del certamen. El compromiso más esperado será el Clásico Tapatío ante Guadalajara, programado para la Jornada 10, el 7 de marzo, con Atlas como local en el Jalisco.

Además del debut frente a Puebla, los rojinegros recibirán a Mazatlán (J4), Pumas (J5), San Luis (J7), Tijuana (J9), Querétaro (J12), Monterrey (J14) y cerrarán en casa ante Tigres (J16). Como visitantes, enfrentarán salidas de alto grado de dificultad ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes (J2), Toluca (J11), León (J13) y concluirán la fase regular contra América (J17).

El duelo ante Puebla representa más que tres puntos . Es la primera oportunidad para enviar un mensaje claro sobre las aspiraciones del equipo y comenzar a construir un torneo que exige resultados inmediatos. Para Atlas, el Clausura 2026 no admite transiciones largas: competir desde la Jornada 1 es una obligación. La exigencia será constante de principio.

Altas

Rodrigo Schlegel

Manuel Capasso

Bajas

Matheus Doria

Carlos Robles

Alonso Ramírez

Matías Cóccaro

Mauro Manotas

Emilio Orrantia

Atlas como local

Jornada 1 Atlas vs Puebla

Jornada 4 Atlas vs Mazatlán

Jornada 5 Atlas vs Pumas

Jornada 7 Atlas vs San Luis

Jornada 9 Atlas vs Tijuana

Jornada 10 Atlas vs Guadalajara

Jornada 12 Atlas vs Querétaro

Jornada 14 Atlas vs Monterrey

Jornada 16 Atlas vs Tigres

Atlas como visitante

Jornada 2 Cruz Azul vs Atlas

Jornada 3 Necaxa vs Atlas

Jornada 6 Pachuca vs Atlas

Jornada 8 FC Juárez vs Atlas

Jornada 11 Toluca vs Atlas

Jornada 13 León vs Atlas

Jornada 15 Santos vs Atlas

Jornada 17 América vs Atlas

Así está el cociente

POS. EQUIPO PTS JJ COCIENTE 14 Querétaro 95 85 1.1176 15 Atlas 88 85 1.0353 16 Santos 75 85 0.8824 17 Mazatlán 14 17 0.8235 18 Puebla 65 85 0.8235

SV