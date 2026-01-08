Jueves, 08 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Atlas abre el Clausura 2026 entre urgencia y obligación

Los rojinegros debutarán en el Torneo Clausura 2026 cuando reciban a Puebla en el Estadio Jalisco

Por: Javier Robles

Para Atlas, el duelo ante Puebla es la primera oportunidad para enviar un mensaje claro sobre las aspiraciones del equipo. IMAGO7.

Para Atlas, el duelo ante Puebla es la primera oportunidad para enviar un mensaje claro sobre las aspiraciones del equipo. IMAGO7.

La espera terminó para la Fiel. Este viernes, a las 21:00 horas, Atlas debutará en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Puebla en el Estadio Jalisco. El partido inaugura un semestre decisivo para el proyecto rojinegro, que llega condicionado por la necesidad de volver a competir en la parte alta de la tabla y, al mismo tiempo, por la presión que impone la tabla de cocientes.

El mensaje institucional es claro. La meta es cerrar la fase regular entre los ocho primeros lugares para asegurar un boleto directo a la Liguilla. Tras torneos marcados por la irregularidad, el margen de error se redujo de manera significativa. El equipo necesita recuperar orden defensivo, consistencia y eficacia en las áreas, atributos que fueron distintivos en sus mejores campañas recientes.

LEE: Atlas comienza el Clausura 2026 con ajustes y expectativas

De cara al Clausura 2026, el club realizó movimientos relevantes, con especial énfasis en la línea defensiva. Entre las altas destacan Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, zagueros con experiencia y presencia física, llamados a reforzar una zaga que mostró fragilidad en el último semestre.

En contraste, las bajas fueron numerosas. Sobresale la salida de Matheus Dória, quien no logró consolidarse como referente defensivo. A él se suman Carlos Robles, Alonso Ramírez y Emilio Orrantia, además de los atacantes Matías Cóccaro y Mauro Manotas, lo que obligará al cuerpo técnico a redefinir variantes ofensivas y roles dentro del plantel.

Aunque el discurso se centra en pelear por Liguilla, Atlas no puede perder de vista la tabla de cocientes. El equipo inicia el torneo en la posición 15, con un promedio de 1.0353. Por ahora, se encuentra por encima de Santos, Mazatlán y Puebla, su rival en el debut. Sin embargo, una racha negativa podría complicar el panorama y meter al club en la disputa por evitar multas, escenario que añade tensión a cada jornada, especialmente en casa.

El calendario presenta pruebas importantes a lo largo del certamen. El compromiso más esperado será el Clásico Tapatío ante Guadalajara, programado para la Jornada 10, el 7 de marzo, con Atlas como local en el Jalisco.

Además del debut frente a Puebla, los rojinegros recibirán a Mazatlán (J4), Pumas (J5), San Luis (J7), Tijuana (J9), Querétaro (J12), Monterrey (J14) y cerrarán en casa ante Tigres (J16). Como visitantes, enfrentarán salidas de alto grado de dificultad ante Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes (J2), Toluca (J11), León (J13) y concluirán la fase regular contra América (J17).

El duelo ante Puebla representa más que tres puntos. Es la primera oportunidad para enviar un mensaje claro sobre las aspiraciones del equipo y comenzar a construir un torneo que exige resultados inmediatos. Para Atlas, el Clausura 2026 no admite transiciones largas: competir desde la Jornada 1 es una obligación. La exigencia será constante de principio.

LEE: UNAM rompe el acuerdo y Cruz Azul no jugará en CU

Altas

  • Rodrigo Schlegel
  • Manuel Capasso

Bajas

  • Matheus Doria
  • Carlos Robles
  • Alonso Ramírez
  • Matías Cóccaro
  • Mauro Manotas
  • Emilio Orrantia

Atlas como local

  • Jornada 1 Atlas vs Puebla
  • Jornada 4 Atlas vs Mazatlán
  • Jornada 5 Atlas vs Pumas
  • Jornada 7 Atlas vs San Luis
  • Jornada 9 Atlas vs Tijuana
  • Jornada 10 Atlas vs Guadalajara
  • Jornada 12 Atlas vs Querétaro
  • Jornada 14 Atlas vs Monterrey
  • Jornada 16 Atlas vs Tigres

Atlas como visitante

  • Jornada 2 Cruz Azul vs Atlas
  • Jornada 3 Necaxa vs Atlas
  • Jornada 6 Pachuca vs Atlas
  • Jornada 8 FC Juárez vs Atlas
  • Jornada 11 Toluca vs Atlas
  • Jornada 13 León vs Atlas
  • Jornada 15 Santos vs Atlas
  • Jornada 17 América vs Atlas

Así está el cociente

POS. EQUIPO PTS JJ COCIENTE
14 Querétaro  95 85 1.1176
15 Atlas  88 85 1.0353
16 Santos  75 85 0.8824
17 Mazatlán  14 17 0.8235
18 Puebla  65 85 0.8235

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones