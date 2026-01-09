El duelo entre Chivas y Pachuca se jugará este fin de semana dentro de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos arrancan el torneo con expectativas diferentes, pero con la misma necesidad de sumar desde el inicio para no rezagarse en la fase regular. Te contamos a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Chivas vs Pachuca: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este enfrentamiento mide a dos proyectos que cerraron el 2025 con sensaciones encontradas. Chivas logró estabilidad futbolística bajo el mando de Gabriel Milito, aunque se quedó cerca de dar el salto definitivo, mientras que Pachuca apostó por una renovación en el banquillo justo antes del cierre del torneo anterior.

El Torneo Apertura 2025 dejó sensaciones mixtas para Chivas, que fue de menos a más a lo largo de la fase regular. El conjunto rojiblanco logró consolidar un estilo de juego basado en la posesión del balón y el control de los partidos, aunque esa propuesta careció de contundencia en los momentos determinantes de la Liguilla.

El Rebaño Sagrado cerró el certamen en la sexta posición de la tabla general, con 29 puntos, resultado de un cierre sólido que le permitió clasificarse de manera directa a la Liguilla. En el rubro individual, el delantero Armando "Hormiga" González fue una de las notas positivas del torneo, al terminar empatado en el liderato de goleo y convertirse en el principal referente ofensivo del equipo.

Sin embargo, el camino de Chivas en la fase final se detuvo en los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Cruz Azul con un marcador global de 3-2. La serie estuvo marcada por un penal fallado por Javier "Chicharito" Hernández en el partido de vuelta, una acción que terminó siendo decisiva en la eliminación del conjunto tapatío.

El Apertura 2025 fue un torneo de contrastes para Pachuca, que nunca logró encontrar regularidad a lo largo de la fase regular. Bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, los Tuzos alternaron buenas actuaciones con tropiezos inesperados, situación que llevó a la directiva a realizar un ajuste de fondo y apostar por Esteban Solari como nuevo entrenador de cara al cierre del certamen.

El conjunto hidalguense terminó en la novena posición de la tabla general con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, resultados que le permitieron avanzar a la fase de Play-In. En el balance ofensivo y defensivo, Pachuca registró 21 goles a favor y 21 en contra, números que evidenciaron una fragilidad poco habitual en el equipo y que condicionaron su desempeño a lo largo del torneo.

En la recta final, los Tuzos tuvieron un paso breve pero intenso por el Play-In. Primero superaron a Pumas, pero en el duelo definitivo por el último boleto a la Liguilla cayeron ante FC Juárez, quedando eliminados de la Fiesta Grande. Con ese desenlace, Pachuca cerró el torneo e inició una nueva etapa bajo el mando de Esteban Solari, con la misión de devolver al club su papel protagónico.

Ambos equipos se enfrentaron en la J16 del Apertura 2025, en el Estadio Hidalgo. Chivas se impuso 1-0 con un gol de Armando "Hormiga" González, en un partido dominado tácticamente por el Guadalajara, aunque condicionado por la expulsión de Luis Romo.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Pachuca de la J1 – Liga MX

Este sábado 10 de enero, Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio AKRON en Guadalajara, Jalisco, como parte de la J1 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido por televisión por streaming. También podrás seguir el minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 10 de enero, 17:00 horas

Sábado 10 de enero, 17:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF