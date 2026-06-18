Astros toma ventaja y se acerca al bicampeonato en la Cibacopa

Los Astros de Jalisco dieron un paso importante en su búsqueda por el campeonato de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa 2026 al imponerse en los dos primeros encuentros de la serie final frente a los Frayles de Guasave. La quinteta jalisciense hizo valer su condición de local en la Arena Astros y tomó ventaja de 2-0 tras ganar por marcadores de 85-73 y 89-76.

ESPECIAL / ASTROS DE JALISCO

El conjunto dirigido por Iván Déniz confirmó el gran momento que atraviesa durante la postemporada y continúa mostrando un nivel dominante rumbo a la conquista del título. Además de acercarse al campeonato, los tapatíos mantienen vivo el sueño de conseguir el bicampeonato en el circuito del Pacífico.

Una de las claves del éxito de Astros en estos primeros compromisos ha sido la actuación de sus principales referentes ofensivos. Alfonso Clark Burke III lideró el ataque en el primer duelo con 19 puntos, mientras que Tyran Tyroon de Lattibeaudiere brilló en el segundo compromiso al encabezar la producción anotadora con 21 unidades. Ambos jugadores fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de los locales y colocar a Jalisco a mitad de camino de la corona.

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Ahora, la serie se trasladará a territorio sinaloense, donde Astros buscará sellar la obra y consumar la misión como visitante. Los juegos tres y cuatro se disputarán en la Arena Salsa Huichol de Guasave este sábado 20 y lunes 22 de junio, ambos programados para las 20:45 horas. En caso de que la escuadra jalisciense no logre completar la barrida, la final tendrá un quinto encuentro el martes 23 de junio, también en suelo sinaloense.

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Si Frayles consigue extender aún más la serie, las acciones regresarían a la Perla Tapatía para un eventual sexto partido el próximo viernes 26 de junio. Con la ventaja en el bolsillo y el impulso de su afición, Astros de Jalisco se encuentra cada vez más cerca de conquistar el cuarto campeonato de su historia en la Cibacopa.

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AS