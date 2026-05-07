Noventa minutos separan a Aston Villa y Nottingham Forest de una final europea. Con la serie abierta tras el 1-0 de la Ida, el duelo en Birmingham promete presión, intensidad y un ambiente de alta tensión donde cualquier error puede cambiar el destino de la eliminatoria.

La UEFA Europa League entra en uno de sus momentos más decisivos con el enfrentamiento entre Aston Villa y Nottingham Forest, quienes disputarán la Vuelta de las semifinales este jueves 7 de mayo de 2026.

El encuentro se jugará en Villa Park, casa del Aston Villa, donde el conjunto local intentará remontar la desventaja mínima que sufrió en el partido de Ida.

El marcador global llega 1-0 a favor del Nottingham Forest, resultado que mantiene completamente abierta la eliminatoria y deja el escenario listo para un partido de máxima intensidad.

Aston Villa está obligado a atacar desde el inicio

El contexto del partido obliga al Aston Villa a asumir riesgos desde los primeros minutos. El equipo inglés necesita al menos un gol para empatar la serie y buscar el boleto a la gran final de la Europa League.

Por ello, se espera un planteamiento ofensivo por parte del conjunto local, intentando recuperar rápido el balón y presionar alto en territorio rival.

Jugadores como Ollie Watkins, Emiliano Buendía y John McGinn serán piezas clave para generar oportunidades de gol y romper el orden defensivo del Forest.

Además, futbolistas como Youri Tielemans, Morgan Rogers y Amadou Onana podrían ser determinantes en la intensidad del mediocampo y la circulación ofensiva.

El Aston Villa ha mostrado durante el torneo una importante capacidad para crecer jugando como local, algo que buscará aprovechar en una noche que promete mucha presión sobre el arco rival.

Nottingham Forest intentará manejar la ventaja

Del otro lado, el Nottingham Forest llega con una ligera ventaja, pero consciente de que un solo gol puede modificar completamente el panorama de la serie. Por eso, se espera que el equipo visitante apueste por un esquema compacto, cerrando espacios y priorizando el orden defensivo.

La estrategia del Forest podría enfocarse en resistir la presión inicial y aprovechar los espacios que deje Aston Villa cuando adelante líneas.

En ese contexto, jugadores como Chris Wood, Morgan Gibbs-White y Omari Hutchinson aparecen como futbolistas capaces de generar peligro en contragolpes rápidos.

También destacan nombres como Elliot Anderson e Igor Jesus, quienes podrían ser importantes para sostener la intensidad física del partido. El duelo de Ida dejó claro que Nottingham Forest sabe competir bajo presión y aprovechar las pocas oportunidades que genera.

Un partido que puede cambiar con un solo gol

La principal característica de esta semifinal es que la diferencia mínima mantiene todo abierto.

Un gol temprano del Aston Villa podría transformar el ritmo del encuentro y aumentar la presión sobre Nottingham Forest. Pero si el conjunto visitante logra marcar primero, obligaría a los locales a una remontada mucho más complicada.

Ese escenario convierte el partido en un duelo de alta tensión táctica y emocional, donde cada detalle puede resultar decisivo. La atmósfera en Birmingham también será un factor importante. Aston Villa contará con el respaldo de su afición en uno de los escenarios históricos del futbol inglés.

¿Cuándo y dónde ver Aston Villa vs Nottingham Forest?

El partido correspondiente a la Vuelta de semifinales de la UEFA Europa League se disputará este jueves 7 de mayo de 2026. Datos del partido:

Partido: Aston Villa vs Nottingham Forest

Competencia: Semifinal Vuelta Europa League 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Hora: 13:00 horas (Centro de México)

Estadio: Villa Park

El encuentro promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la temporada europea, no solo por lo que está en juego, sino también por el estilo contrastante de ambos equipos. Mientras Aston Villa buscará imponer intensidad y ataque constante, Nottingham Forest intentará demostrar nuevamente que sabe competir desde el orden defensivo y la paciencia. Con la final de la UEFA Europa League en el horizonte, Birmingham será escenario de una noche donde un solo gol podría cambiarlo absolutamente todo.

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