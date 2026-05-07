Los Rayados de Monterrey dieron este jueves el primer paso rumbo a una nueva etapa institucional al anunciar a Dennis te Kloese, procedente del futbol de Europa, como su nuevo presidente deportivo, movimiento con el que buscan recomponer el rumbo tras el fracaso del Clausura 2026.

La decisión llega apenas una semana después de la destitución de José Antonio "Tato" Noriega, quien dejó el cargo luego de la bochornosa campaña firmada por el conjunto regiomontano, el cual no logró clasificar a la Liguilla pese a contar con una de las plantillas más costosas y competitivas del futbol mexicano.

Consolidar un proyecto sólido a largo plazo

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la directiva albiazul explicó que el nombramiento forma parte de una reestructuración enfocada en fortalecer todas las áreas deportivas del club y consolidar un proyecto sólido a largo plazo.

"La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión a largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro Club y las expectativas de nuestra Afición", señalaron los Rayados en su mensaje oficial.

X / @Rayados

La trayectoria de Dennis te Kloese

Con su llegada, Monterrey apuesta por un perfil con reconocimiento nacional e internacional y experiencia en escenarios de alta exigencia. Dentro de la trayectoria de Dennis te Kloese sobresale su gestión con el Feyenoord Rotterdam, escuadra con la que conquistó la Eredivisie, además de la Copa y la Supercopa de los Países Bajos.

A ello se suma su experiencia dentro de la Selección Mexicana, donde colaboró en procesos mundialistas y participó en la planeación deportiva del combinado nacional. Así como también ocupó posiciones directivas de clubes de Liga MX.

La llegada de te Kloese representa una apuesta ambiciosa de la directiva regiomontana, que busca recuperar protagonismo inmediato después de un semestre para el olvido. Entre sus principales tareas estarán la evaluación del plantel, la definición del proyecto técnico y la construcción de un equipo capaz de volver a competir por títulos.

El fracaso de Monterrey en el Clausura 2026

Monterrey consumó uno de los fracasos más grandes de su historia reciente al quedar fuera de la fase final del Clausura 2026. Por primera vez en casi una década, el conjunto regiomontano no logró clasificar a la Liguilla, poniendo fin a una racha de torneos consecutivos con presencia en la llamada "Fiesta Grande".

Rayados cerró la fase regular del campeonato en la posición 13 de la Tabla General, tras sumar apenas 18 puntos.

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