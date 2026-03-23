Así se ve por dentro el Estadio Azteca a días de su reinauguración (VIDEO)

A cinco días de que vuelva la actividad en el renovado Estadio Azteca, comienzan a surgir señales claras de que el inmueble está listo para recibir nuevamente al público. De cara al partido entre México y Portugal del próximo 28 de marzo, imágenes recientes del recinto han empezado a circular y muestran los avances finales de una remodelación que mantuvo en incertidumbre a los aficionados durante semanas.

Las fotografías y videos difundidos recientemente permiten observar que el estadio no solo está en condiciones de operar, sino que también apunta a cumplir con un hito histórico: convertirse en la primera sede en albergar tres partidos inaugurales de Copa del Mundo, cuando reciba el duelo de apertura del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la zona de gradas , donde las butacas ahora presentan una combinación en tonos rojo y blanco, en línea con la nueva identidad comercial del inmueble. Durante la Copa del Mundo llevará el nombre de Estadio Ciudad de México, mientras que posteriormente adoptará la denominación de Estadio Banorte.

Ajustes finales y opiniones divididas

Los materiales compartidos en redes sociales también evidencian pruebas técnicas en curso, particularmente en sistemas de iluminación, audio y pantallas, elementos clave para cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA rumbo a 2026. Estas evaluaciones forman parte de la fase final antes de la reapertura oficial.

Sin embargo, la respuesta del público no ha sido uniforme. Mientras un sector de la afición celebra la modernización del llamado Coloso de Santa Úrsula, otros consideran que los trabajos quedaron cortos frente a las expectativas de una renovación más profunda.

El regreso a la actividad será este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) , cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal. Este encuentro marcará no solo la reapertura del estadio, sino también el retorno del Tri —y posteriormente del América— a su histórica casa tras varios meses de obras.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales ��. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm— GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

SV