El parón por la Fecha FIFA de marzo no detendrá la pasión del futbol en Jalisco, pero esta vez la sede se traslada a los Estados Unidos. Chivas y Atlas aprovecharán la pausa internacional para disputar una edición amistosa del Clásico Tapatío en Los Ángeles, California , un encuentro diseñado para mantener el ritmo competitivo y acercar a los equipos con su numerosa afición en el "Tour Rebaño 2026".

El Guadalajara llega a este compromiso del domingo 29 de marzo en punto de las 19:30 horas (tiempo de Guadalajara) en un momento inmejorable dentro del Torneo Clausura 2026. Tras 12 jornadas disputadas, el Rebaño Sagrado se mantiene como líder solitario con 30 puntos, consolidando su posición tras una victoria clave ante Rayados de Monterrey el fin de semana pasado. Por su parte, los Rojinegros del Atlas ocupan la sexta posición con 18 unidades, manteniéndose en la pelea por puestos directos de Liguilla a pesar de haber empatado sin goles contra Querétaro recientemente.

Ambas escuadras llegarán mermadas debido a las convocatorias nacionales . El técnico de Chivas, Gabriel Milito, no podrá contar con piezas fundamentales como el portero Raúl "Tala" Rangel, el atacante Roberto "Piojo" Alvarado, y los mediocampistas Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y el líder de goleo, Armando "Hormiga" González, todos concentrados con la Selección Mexicana para los duelos ante Portugal y Bélgica.

Por el lado de los "Zorros", la ausencia más sensible es la de su capitán y guardameta, Camilo Vargas, quien fue citado por la Selección de Colombia para enfrentar a Francia y Croacia. Estas ausencias obligarán a ambos estrategas a dar minutos a jóvenes canteranos y jugadores que buscan ganarse un lugar en el once titular para el cierre del torneo.

Además del partido, se llevará a cabo el "Tapatío Fest" en las inmediaciones del estadio, con comida típica de Guadalajara y música en vivo . Se espera un lleno total en el BMO Stadium, reflejando el peso de la comunidad jalisciense en California.

SV