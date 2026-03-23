Fecha FIFA de marzo, ensayo clave para el Mundial 2026

La actividad de selecciones nacionales durante la Fecha FIFA de marzo, comprendida entre el 23 y el 31 de este mes, representa la última ventana de preparación de alto nivel previa a la Copa del Mundo 2026. Este periodo destaca por enfrentamientos directos entre potencias mundiales en sedes mundialistas y la definición de los últimos cupos para el torneo a través de los repechajes internacionales y europeos.

El calendario de partidos amistosos incluye encuentros con selecciones que ocupan los primeros puestos del ranking FIFA . Uno de los compromisos principales es el Brasil contra Francia, programado para el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston. Este partido enfrenta a potencias del mundo y sirve como reconocimiento de una de las sedes que albergará siete encuentros durante la cita de 2026.

La selección de México tiene programados dos encuentros ante rivales de la UEFA. El sábado 28 de marzo recibirá a Portugal en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, partido que marca la reapertura de dicho recinto. Posteriormente, el equipo mexicano viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field. Estos juegos forman parte de la preparación del técnico Javier Aguirre ante sinodales de alta exigencia técnica.

Otros encuentros destacados incluyen el Inglaterra frente a Uruguay el viernes 27 de marzo, un duelo que mide el estilo europeo contra la intensidad sudamericana. Asimismo, el martes 31 de marzo se disputará el Brasil contra Croacia en Orlando, Florida, reeditando el cruce de cuartos de final del Mundial de Qatar.

Esta jornada marca el final de las pruebas tácticas. A partir de abril, las federaciones concentrarán sus esfuerzos en la logística final y la entrega de las listas definitivas de jugadores para el inicio del torneo en junio.

Definición del Grupo A: el último rival de México

Uno de los puntos críticos de esta Fecha FIFA es la resolución de la Ruta D del repechaje europeo (UEFA). De este sector saldrá el cuarto integrante del Grupo A del Mundial 2026, donde ya se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Las semifinales de esta ruta se disputan el jueves 26 de marzo: Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. República de Irlanda. Los ganadores de estos cruces se enfrentarán en una final única el martes 31 de marzo. La selección que resulte vencedora obtendrá el boleto al Mundial y debutará en el torneo enfrentando a México el 24 de junio en el Estadio Azteca. La expectativa en el entorno nacional es alta, pues este equipo será el tercer y último sinodal de la fase de grupos para el conjunto anfitrión.

Repechajes intercontinentales y otras llaves UEFA

Simultáneamente, se definen los últimos cupos globales en torneos de repesca que tienen a México como sede operativa. En Monterrey y Guadalajara se llevan a cabo las eliminatorias intercontinentales :

Bolivia vs. Surinam: Se enfrentan el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. El ganador disputará el pase final contra Irak el 31 de marzo.

Jamaica vs. Nueva Caledonia: Juegan el 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara. El vencedor buscará la clasificación definitiva ante la República Democrática del Congo el 31 de marzo.

En Europa, otras potencias buscan asegurar su presencia en el Mundial a través de las rutas restantes. Destaca la Ruta A, donde Italia se enfrenta a Irlanda del Norte el jueves 26 de marzo, mientras que Gales hace lo propio ante Bosnia y Herzegovina. Las finales de estas llaves, programadas para el 31 de marzo, cerrarán oficialmente la lista de los 48 invitados a la Copa del Mundo .

Calendario de partidos clave

26 de marzo | Brasil vs. Francia | Amistoso | Boston, EE. UU.

26 de marzo | Italia vs. Irlanda del Norte | Repechaje UEFA | Italia

27 de marzo | Inglaterra vs. Uruguay | Amistoso | Londres, Reino Unido

28 de marzo | México vs. Portugal | Amistoso | CDMX, México

28 de marzo | Colombia vs. Croacia | Amistoso | Londres, Reino Unido

31 de marzo | México vs. Bélgica | Amistoso | Chicago, EE. UU.

31 de marzo | Brasil vs. Croacia | Amistoso | Orlando, EE. UU.

31 de marzo | Países Bajos vs. Ecuador | Amistoso | Ámsterdam, Países Bajos

31 de marzo | Repechaje UEFA | Clasificatorio | Por definir

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