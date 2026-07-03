Profeco alerta sobre compra de boletos para el Mundial 2026 en plataformas secundarias

La fiebre por el Mundial de 2026 ha impulsado la búsqueda anticipada de entradas, pero también ha abierto la puerta a fraudes y reventas irregulares. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a los aficionados a no adquirir boletos en plataformas secundarias o con revendedores, ya que podrían enfrentar sobreprecios, entradas inválidas o incluso perder su dinero.

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Profeco compartió algunas señales de alerta sobre prácticas comerciales engañosas y abusivas detectadas en plataformas de mercados secundarios.

La primera señal de alerta son los precios especulativos que los proveedores anuncian en páginas de internet, plataformas digitales y redes sociales, quienes generan una sensación de escasez y urgencia de compra para elevar drásticamente el costo de boletos para asistir a los encuentros deportivos.

Es importante señalar que los sitios web y perfiles no autorizados ni oficiales que ofrecen boletos o servicios con precios que llegan a triplicar el costo original, no cumplen con los requisitos básicos de comercio electrónico para asegurar transacciones justas, transparentes y seguras para las personas consumidoras.

Asimismo, las entradas ofrecidas a precios inusualmente bajos también pueden ser una señal de alerta, ya que existe el riesgo de que se trate de boletos falsificados, inválidos o sujetos a condiciones engañosas que podrían perjudicar económicamente a las y los aficionados.

Por lo que la Profeco recomendó adquirir boletos únicamente a través de los canales oficiales y extremar precauciones con sitios web, plataformas, correos electrónicos, mensajes o anuncios que redirijan a páginas fraudulentas creadas para obtener datos personales o bancarios de los aficionados. Asimismo, advirtió sobre proveedores que carecen de una dirección física o de medios de contacto verificables, ya que esto puede ser un indicio de falta de confiabilidad.

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En cuanto a los pagos, la dependencia aconsejó utilizar únicamente métodos seguros, evitar realizar depósitos o transferencias a cuentas personales y no ingresar información bancaria, como números de tarjeta, cuentas o contraseñas, en páginas de origen dudoso. También sugirió activar las notificaciones bancarias para detectar de inmediato cualquier cargo o movimiento no reconocido.

Finalmente, la Procuraduría exhortó a conservar los comprobantes de pago y verificar la autenticidad de los boletos o servicios adquiridos. Además, recomendó revisar que la información proporcionada sea clara y veraz, confirmar el monto total a pagar y leer cuidadosamente las políticas, términos y condiciones antes de concretar la compra.

KR