Cuba acusa a EU de chantaje ante la ONU por bloqueo

El Gobierno de Cuba afirmó este viernes que Estados Unidos está ejerciendo una presión "sin precedentes" sobre distintos países con el objetivo de evitar que se condenen las medidas adoptadas por Washington contra la isla durante la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prevista para el próximo 7 de julio en Nueva York.

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"El servicio exterior de EU ejecuta presiones inéditas, con amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas, para impedir la denuncia de sus criminales medidas contra Cuba en sesión de la Asamblea General de ONU", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El anuncio se produce después de que, el pasado martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba informara en una conferencia de prensa que, a petición de La Habana, la ONU celebrará una sesión en la que el país denunciará las acciones que considera agresivas por parte de Estados Unidos. Según explicó, se trata de una situación urgente, ya que, a su juicio, la ofensiva multidimensional de Washington contra la isla ya se encuentra en marcha.

También, precisó que la reunión de la Asamblea General tendrá entre sus objetivos centrales la denuncia del cerco energético de Washington contra Cuba, impuesto desde enero pasado, y que provoca "daños, privaciones y sufrimientos crecientes" a su población. Además, dijo tener la "certeza" de que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a su país.

Este viernes, Rodríguez afirmó que el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio -sin mencionar su nombre-, "no sólo busca justificar sus acciones agresivas que están causando graves daños al pueblo cubano y que causarían muchas más si ejecuta su opción favorita: acudir a la guerra".

En su mensaje, el canciller insular sostuvo que Rubio "pretende convertir al resto de la comunidad internacional en cómplice de un castigo colectivo, de un crimen de lesa humanidad en plena ejecución y de un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses, que sólo favorecería sus intereses políticos y los de otros que, como él, se han beneficiado del sufrimiento del pueblo cubano".

"(A Estados Unidos) Para nada le importa el Derecho Internacional ni la Carta de la ONU. Se sienten impunes frente a la legalidad", añadió.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EU, una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al bloqueo petrolero impuesto por EU desde enero, se sumaron en mayo sanciones adicionales para toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

KR