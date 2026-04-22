Chivas empata con Necaxa; sigue de líder y supera récord de puntos

La noche en el Estadio Victoria no entregó los gritos de gol que la afición esperaba, pero sí un capítulo que quedará grabado en los libros de historia del Club Deportivo Guadalajara. En el cierre de la Jornada 16 del Clausura 2026, el empate 0-0 entre Necaxa y Chivas resultó ser un marcador engañoso frente a la magnitud de lo que el Rebaño Sagrado consiguió en términos estadísticos.

Lo importante para Chivas en esta jornada no es el punto obtenido, sino el récord destruido. Al alcanzar las 35 unidades, este Guadalajara ha superado su techo histórico en la era de los torneos cortos. El equipo rompió la barrera de los 34 puntos que se mantuvo como un muro infranqueable durante casi tres décadas, superando las marcas impuestas en el Verano 1997 e Invierno 1998 con Ricardo Ferretti, en el Clausura 2004 con Hans Westerhof y, más recientemente, en el Clausura 2023 bajo el mando de Veljko Paunovic.

Sin embargo, el liderato general aún no está sentenciado. Con 35 puntos, el Rebaño se mantiene en la cima, pero siente el aliento de los Pumas de la UNAM, que con 33 unidades acechan la posición de honor a falta de una fecha. La definición del primer lugar se trasladará al Estadio Akron el próximo fin de semana, cuando Chivas reciba a los Xolos de Tijuana con la obligación de sumar para asegurar la ventaja de localía en toda la liguilla.

En el trámite del partido, Chivas fue el dueño del guion, pero no del desenlace. El guardameta de los Rayos, Ezequiel Unsaín, se vistió de héroe al frustrar tres ocasiones claras de gol. La desesperación rojiblanca aumentó cuando el juvenil Hugo Camberos falló una oportunidad increíble frente al marco en los minutos finales. A esto se sumó la polémica arbitral: el silbante Alberto Vizcarra fue blanco de críticas al no señalar dos jugadas que parecían penales claros en favor del Guadalajara, condicionando el rumbo del encuentro.

En la lucha individual, Armando “Hormiga” González vivió una jornada gris. Al no marcar, cedió el liderato de goleo a Joao Pedro de San Luis, quien llegó a 13 tantos, dejando al canterano tapatío con 12. La definición por el título de máximo romperredes llegará al último suspiro de la temporada regular.

Incluso, el empate pudo ser una tragedia de no ser por Óscar Whalley. El portero español-mexicano evitó la derrota en los instantes finales con una atajada monumental, permitiendo que Chivas regrese a casa con el récord de puntos bajo el brazo y el destino del liderato aún en sus manos.

Alineaciones

Necaxa

Portero

22. Ezequiel Unsaín

Defensas

33. Raúl Martínez

4. Alexis Peña

3. Agustín Oliveros

16. Cristian Calderón

(73’ 24. F. Rossano)

Mediocampistas

30. Ricardo Monreal

(56’ 7. K. Rosero)

6. Daniel Leyva

5. Facundo Gutiérrez

(82’ 10. A. Almendra)

35. Javier Ruiz

Delanteros

8. Lorenzo Faravelli

9. Tomás Badaloni

(82’ 17. R. Cortés)

D.T. Martín Varini

Chivas

Portero

13. Óscar Whalley

Defensas

37. Richard Ledezma

(61’ 25. R. Alvarado)

23. Daniel Aguirre

7. Luis Romo

19. Diego Campillo

5. Bryan González

Mediocampistas

11. Brian Gutiérrez

(61’ 226. S. Sandoval)

28. Fernando González

10. Efraín Álvarez

(65’ 26. H. Camberos)

Delanteros

17. Ricardo Marín

34. Armando González

(61’ 31. Y. Padilla)

D.T. Gabriel Milito