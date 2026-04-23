El futbol mexicano suma un cambio estructural relevante: el Atlante volverá a la Primera División tras concretarse la venta de la franquicia de Mazatlán FC al empresario Emilio Escalante, quien encabeza el proyecto azulgrana desde 2020. Con esta operación, el histórico club capitalino recupera un lugar en la Liga MX después de más de una década de ausencia .

La oficialización llegó este jueves durante la Asamblea de Clubes celebrada en la sede de la Federación Mexicana de Futbol, donde se aprobó el traslado de la franquicia sinaloense a la Ciudad de México. Aunque el movimiento ya se anticipaba en el entorno del balompié nacional, fue en este foro donde quedó formalizado de cara al torneo Apertura 2026.

Regreso con nueva casa y plan televisivo

Como parte del relanzamiento, el Atlante mudará su localía al Estadio Azteca , inmueble que compartirá con Cruz Azul y América. La directiva contempla mantener el horario que utilizaba Mazatlán, por lo que los partidos como local se disputarían los viernes por la noche, con transmisiones a cargo de TV Azteca durante los próximos dos años.

El conjunto azulgrana disputa actualmente sus encuentros en Zacatepec, pero con este cambio apunta a consolidar su regreso en la capital. Cabe recordar que los Potros de Hierro no competían en el máximo circuito desde el Clausura 2014, lo que añade un componente histórico a su retorno.

Un paso más hacia el fin de la multipropiedad

La operación también impacta en la estructura de propiedad de la liga. Con la salida de Mazatlán del esquema previo y cambios recientes en otros clubes, la multipropiedad continúa reduciéndose en el futbol mexicano. En la actualidad, únicamente Club León y Pachuca permanecen bajo el mismo grupo empresarial .

Desde la Liga MX se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo con dueños independientes, por lo que este movimiento se interpreta como otro paso en esa dirección, además de marcar el regreso de una de las instituciones tradicionales del país al máximo nivel competitivo.

SV