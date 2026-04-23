Atlas se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su temporada en el Clausura 2026. En la última jornada del campeonato, los rojinegros no solo se juegan tres puntos, sino la posibilidad de instalarse en la Liguilla.

El cierre del torneo regular llega con alta tensión, ya que equipos como León, Xolos, América y Tigres pelean por los últimos lugares disponibles, y cualquier resultado puede cambiar por completo la tabla general.

El enfrentamiento ante América se presenta como una auténtica final para el conjunto tapatío. Aunque aún tiene el destino parcialmente en sus manos, Atlas sabe que un tropiezo lo obligaría a depender de terceros, lo que complica su panorama en un cierre donde cada detalle cuenta. Con rivales directos también en disputa, la jornada 17 promete ser una de las más intensas del campeonato.

Atlas necesita ganar para clasificar directo a la Liguilla

El escenario más claro y favorable para Atlas es la victoria. Si logra derrotar al América, alcanzará las 26 unidades, suficientes para superar a las Águilas en la tabla y asegurar su lugar en los cuartos de final. Este resultado le permitiría evitar cualquier tipo de combinación externa y cerrar la fase regular con el objetivo cumplido.

Para los rojinegros, ganar no solo representa avanzar, sino también hacerlo con autoridad, dejando atrás la irregularidad mostrada en algunos momentos del torneo. Es, sin duda, el resultado que buscarán desde el primer minuto.

Qué pasa si Atlas empata ante América

Un empate cambia completamente el panorama. En caso de igualar, Atlas ya no dependería únicamente de sí mismo, sino que necesitaría que Tigres y Xolos de Tijuana no ganen sus respectivos partidos ante Mazatlán y Chivas. Solo con esa combinación de resultados podría mantenerse en zona de clasificación directa.

Este escenario incrementa la presión, ya que obliga a los rojinegros a estar atentos a lo que ocurra en otras canchas, reduciendo su margen de control sobre el desenlace final.

Derrota de Atlas complicaría su pase a cuartos de final

El peor escenario para Atlas es una derrota. Si cae ante América, estaría obligado a esperar que tanto Tigres como Tijuana también pierdan, una combinación poco probable que dejaría su clasificación directa en serio riesgo.

Atlas llega así a la última jornada con la presión al máximo y sin margen de error. La consigna es clara: ganar o complicarse. En un cierre de torneo donde varios equipos pelean por lo mismo, los rojinegros tienen en sus manos la oportunidad de definir su destino y evitar cualquier sorpresa en el camino hacia la fase final.

MF