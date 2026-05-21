Así fue la última publicación de Omar Chávez antes de su detención

Omar Chávez, el menor de la dinastía del Gran Campeón Mexicano, fue detenido ayer por la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa en la zona poniente de Culiacán. La noticia sorprendió a los aficionados al boxeo porque, a diferencia de su hermano Julio César Chávez Jr., el “Businessman” se había mantenido alejado de problemas con la justicia y, por sus últimas publicaciones en Instagram, todo indica que él tampoco esperaba ser arrestado.

Durante la madrugada del miércoles, Omar Chávez expresó en sus historias de Instagram su intención de enfrentar a Andreas Katzourakis. El boxeador compartió imágenes del combate en el que el griego conquistó el campeonato superwélter norteamericano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), acompañadas de mensajes como: “Pelea conmigo”, “164 lb, vamos a pelear con un hombre de verdad” y “Hagan la pelea, por favor”, etiquetando tanto a Katzourakis como a la promotora Zuffa Boxing.

Cerca de las 7:00 de la mañana, publicó una fotografía suya en la cama, haciendo una mueca graciosa y acompañando la imagen con la canción “Nueva vida”, de Peso Pluma.

Horas después se dio a conocer la noticia de su detención en la carretera Culiacán-Navolato, en la sindicatura de Aguaruto, la cual ocurrió a las 8:53 a. m., según el Registro Nacional de Detenciones.

Posteriormente, fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, sin que las autoridades hayan informado oficialmente las causas de su detención.

INSTAGRAM/omarchavezzbu

¿Quién es Omar Chávez?

Omar Chávez nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa. Al igual que su hermano mayor, Julio César Chávez Jr., siguió los pasos de su padre dentro del boxeo profesional. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por altibajos que le han impedido consolidarse entre los nombres más destacados del circuito.

Debutó como boxeador profesional en 2006, con apenas 16 años, en medio de las inevitables comparaciones con su padre y el peso de un apellido histórico dentro del pugilismo mundial.

Desde sus primeros años como profesional fue considerado una de las promesas del boxeo mexicano. Compitió en las divisiones superwélter y mediano, donde acumula hasta el momento 42 victorias —29 de ellas por nocaut—, nueve derrotas y un empate.

En 2011 ganó el campeonato mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso wélter, y en 2014 el campeonato norteamericano peso superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Entre los combates más recordados de su carrera destacan sus enfrentamientos ante Jorge Páez Jr. en 2011 y 2012, ambos con resultado favorable para su rival.

También protagonizó una trilogía frente a Ramón “Inocente” Álvarez, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, serie en la que registró dos derrotas y una victoria.

La pelea más reciente de Omar Chávez se llevó a cabo el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, donde venció por nocaut técnico en el segundo asalto a José Miguel Torres.

