Los Charros de Jalisco consiguieron una dramática victoria de 2-1 sobre los Toros de Tijuana gracias a un trepidante walk off en la décima entrada, dentro del segundo compromiso de la serie celebrado en el estadio Panamericano. Con dicho resultado, la novena jalisciense logró igualar la confrontación luego de un auténtico duelo de pitcheo.

El encuentro estuvo lleno de emociones pese a la escasa producción ofensiva. Desde las primeras entradas quedó claro que los lanzadores serían los protagonistas de la noche. Además, el juego tuvo que detenerse durante una hora y quince minutos debido a una intensa lluvia que cayó sobre Zapopan, situación que puso a prueba la concentración de ambos equipos.

Por parte de Jalisco, César Gómez abrió el encuentro y cumplió con una destacada actuación monticular. El derecho trabajó cuatro entradas completas en las que únicamente permitió dos imparables y recetó cuatro ponches, manteniendo bajo control a la peligrosa ofensiva fronteriza.

Del otro lado, David Reyes también lució intratable sobre la lomita por los Toros. El experimentado serpentinero lanzó seis sólidas entradas en las que apenas toleró un imparable y una base por bolas, además de recetar cinco chocolates para silenciar prácticamente por completo a la ofensiva albiazul.

La visita fue la primera en romper el cero en la pizarra. Junior Lake aprovechó algunos problemas de control de Aaron McGarity y conectó un doblete productor con el que impulsó la carrera de la ventaja para Tijuana. Tras recibir el daño, McGarity dejó el montículo, aunque posteriormente el bullpen de Charros respondió de gran manera para apagar cualquier intento ofensivo de los tijuanenses.

Con el paso de las entradas, Jalisco mostró paciencia y finalmente encontró recompensa en el octavo episodio. Irving López conectó un batazo de dos esquinas que permitió anotar a Luis Martínez y empatar el juego, desatando la reacción de los aficionados presentes en el inmueble zapopano.

Después de que ambas novenas desperdiciaran oportunidades en los innings posteriores, el juego tuvo que definirse en entradas extras. Ya en la décima, A.J. Puckett retiró sin daño a la ofensiva de Tijuana y se apuntó la victoria. Posteriormente, Juan Hillman perdió el control desde la lomita y Allen Córdoba aprovechó la situación para convertirse en el héroe de la noche al conectar el sencillo que impulsó la carrera definitiva y dejó tendidos a los Toros.

El tercer y definitivo encuentro de la serie se disputará este jueves 21 de mayo a las 19:30 horas en el recinto de Zapopan.