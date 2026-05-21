El mariscal de campo Aaron Rodgers, de 42 años, anunció que disputará su última temporada con los Steelers y se retirará de la NFL.

“Sí, esto es todo”, respondió Rodgers en una rueda de prensa ante las preguntas sobre si la próxima temporada sería su última como jugador profesional en Pittsburgh.

Rodgers, nacido en 1983 en Chico, California, disputará su vigesimosegunda temporada en la NFL y su segunda con los Steelers después de firmar la semana pasada su renovación para esta temporada, en la que cobrará unos 25 millones de dólares.

El mariscal de campo de los Acereros se reencontrará este curso con el técnico Mike McCarthy, que le entrenó durante trece temporadas con los Green Bay Packers.

“Es cerrar el círculo”, dijo Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, además de mejor jugador y campeón del Super Bowl XLV con los Packers.

En junio de 2025, el estadounidense firmó un contrato de un año con los Steelers y dejó caer que ese curso seguramente sería su último, pero, tras varias reuniones tanto con el director general de la franquicia de Pittsburgh, Omar Khan, como con McCarthy y la esposa del jugador, Rodgers decidió seguir un año más.