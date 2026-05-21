Este jueves 21 de mayo de 2026 se desarrolla una intensa jornada de futbol con partidos correspondientes a diferentes ligas y torneos internacionales. La actividad incluye la Final de la Liga MX, encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de compromisos en Europa y Sudamérica.

Durante este jueves, los aficionados tendrán acceso a diversos partidos EN VIVO mediante transmisiones por televisión abierta, plataformas digitales y servicios de streaming. Entre los encuentros programados destacan el enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas, así como partidos de equipos como Ajax, Al Nassr, Peñarol y Corinthians, en una agenda con opciones para distintos horarios y audiencias.

Partidos HOY jueves 21 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Final

Cruz Azul vs Pumas | 20:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network, Layvtime YouTube, Azteca 7

Partidos HOY jueves 21 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Playoffs

VfL Wolfsburg vs Paderborn 07 | 12:30 | SKY Sports

Partidos HOY jueves 21 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

La Guaira vs Independiente Rivadavia | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

CDU Católica vs Barcelona SC | 18:30 | Disney+ Premium

Peñarol vs Corinthians | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY jueves 21 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

Puerto Cabello vs CA Juventud | 16:00 | Disney+ Premium

Racing Avellaneda vs Caracas FC | 18:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 21 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs Groningen | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN 3

Utrecht vs Heerenveen | 13:00 | Disney+ Premium

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