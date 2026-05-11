Arturo Brizio revela que el último penal al América fue mal marcado

En un análisis contundente sobre el reciente encuentro entre América y Pumas, Arturo Brizio ha puesto el dedo en la llaga respecto a la actuación arbitral, señalando específicamente el último penal concedido al América como un "gravísimo error de concentración" por parte del árbitro César Ramos.

La polémica decisión, que se suma a una serie de marcaciones a favor del equipo americanista , ha reavivado el debate sobre la imparcialidad y la calidad del arbitraje en el futbol mexicano.

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Brizio, al desglosar las jugadas clave del partido, no dudó en calificar el trabajo de César Ramos como un intento de "escoba" para limpiar un "cochinero" dejado por el partido anterior.

Sin embargo, esta intención no exime al colegiado de los errores que, según su opinión, marcaron el desarrollo del encuentro.

De los cuatro penales señalados a favor del América, Brizio considera que solo el cometido a Henry Martínez es legítimo , mientras que el de Carrasquilla y el último son objeto de severas críticas.

El último penal: Un error claro y obvio

El punto central de su argumentación recae en el último penal. Brizio enfatiza que, de manera "notoria", el jugador de Pumas es quien juega la pelota , y el balón se encontraba a una altura adecuada para ser disputado con el pie.

En contraste, el jugador del América, según la descripción de Brizio, "hace como que lo mataron", simulando una falta que no existió . La suerte, para el árbitro y el partido en general, fue que este penal no se tradujo en un gol, lo que evitó un cambio flagrante en el resultado final.

A pesar de que el gol no subió al marcador, Brizio es categórico al afirmar que la decisión de marcar el penal fue un "error claro y obvio" . En su opinión, el VAR debería haber proporcionado a César Ramos las herramientas necesarias para revisar la jugada y corregir su equivocación.

La omisión del VAR en este aspecto, sumada a la falta de concentración del árbitro , deja una mancha en la actuación arbitral, independientemente del desenlace de la jugada.

Falta de concentración: Más allá del penal

Pero las críticas de Brizio no se detienen ahí. También señala otro error significativo que denota una preocupante falta de atención: el tercer gol del América. Según su relato, el balón salió "notoriamente casi por medio campo", y la reanudación se realizó "20 metros adelante" .

Este tipo de fallos, para un árbitro de la talla de César Ramos, son inaceptables y demuestran una "falta de concentración" que vicia el juego y pone en entredicho la integridad de las decisiones arbitrales .

La revelación de Arturo Brizio sobre el último penal al América subraya una serie de deficiencias en el arbitraje , desde la falta de concentración hasta la ineficacia del VAR.

Sus comentarios no solo cuestionan la validez de decisiones específicas, sino que también invitan a una reflexión más profunda sobre la preparación y el desempeño de los árbitros en momentos cruciales del fútbol .

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