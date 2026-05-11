Atlas inicia periodo de transición; vacaciones, salidas y el fin de la era Orlegi

Tras la eliminación sufrida el pasado sábado en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el primer equipo de Atlas ha roto filas oficialmente este lunes 11 de mayo. Los jugadores rojinegros iniciarán un periodo de descanso que se extenderá por un mes, debiendo reportar nuevamente en la Academia AGA el próximo 10 de junio para dar inicio a los trabajos de pretemporada rumbo al Apertura 2026.

Sin embargo, este receso no será uno ordinario en la madriguera. La derrota frente a La Máquina no solo marcó el fin de su participación en el Clausura 2026, sino que representó el cierre definitivo de la gestión de Grupo Orlegi al frente de la institución. Con la salida del grupo inversor, el club entra en una etapa de incertidumbre y reconstrucción administrativa , donde los nuevos propietarios serán los encargados de diseñar el proyecto deportivo y definir las altas y bajas.

A pesar del cambio de mando, los movimientos contractuales entre las instituciones hermanas del grupo saliente ya han comenzado a ejecutarse. Jugadores como Eduardo “Mudo” Aguirre y Diego González han concluido su etapa con los Zorros y deberán reportar directamente con Santos Laguna.

Por su parte, el juvenil Luis Gamboa vive una situación particular: se integrará a la pretemporada del Atlas para este semestre, pero con la consigna de que su estancia en Guadalajara tiene fecha de caducidad, ya que en enero de 2027 se unirá formalmente a la escuadra de la Comarca Lagunera.

Mientras la plantilla disfruta de sus vacaciones, la nueva directiva deberá trabajar a marchas forzadas para estructurar un plantel competitivo que devuelva al Atlas a los primeros planos , en lo que promete ser el inicio de una era totalmente distinta para la afición rojinegra.

SV