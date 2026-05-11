México vs Australia: Por este motivo el amistoso del Tri antes del Mundial 2026 cambia de horario

El partido que se jugará en Pasadena, California ha sido modificado y ahora tendrá otro horario. El próximo 30 de mayo la selección mexicana se enfrentará contra Australia en un partido amistoso en el Rose Bowl de Pasadena, California; sin embargo el encuentro ha sido modificado en su hora de inicio. Esto fue dado a conocer desde las redes sociales de la Selección Mexicana.

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“El partido originalmente planeado para las 6 pm (hora local), iniciará una hora después: a las 7 pm (hora local) y a las 8 pm tiempo del centro de México” se lee en la cuenta oficial de X.

¿Cuáles son los rivales de México previo al mundial?

Este duelo frente a los de Oceanía será uno de los futuros tres encuentros que disputará el tricolor previo a la justa mundialista. Los dos partidos restantes son contra la selección de Ghana, que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, el 22 de mayo y ante Serbia, en el Estadio Nemesio Diez, el día 4 de junio.

El conjunto australiano comenzó su preparación desde el pasado 5 de mayo para la justa contando ya con ocho jugadores en la concentración. El equipo comenzó trabajos de preparación en Florida, donde poco a poco se espera que se incorporen el resto de los jugadores que forman parte de la convocatoria para el Mundial 2026.

Los “Socceroos” son el primer conjunto que inicia el proceso de concentración rumbo a la Copa del Mundo, tienen por delante dos encuentros amistosos previos al mundial: el del 30 de mayo contra México en Pasadena y el del 6 de junio contra Suiza en San Diego.

¿Por qué se mueve el horario que dará comienzo al partido?

El partido se cambia de horario principalmente para no empalmar con la final de la Champions Cup: Toluca vs Tigres. De acuerdo a diversas fuentes, también influyen los factores climáticos, ya que mover el partido una hora más tarde busca que el partido pueda jugarse a una temperatura más templada y favorable para el rendimiento de los jugadores.

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