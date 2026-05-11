Premier League: ¿Qué necesita el Tottenham para salvarse del descenso?

La crisis del Tottenham Hotspur ha alcanzado niveles alarmantes en la recta final de la temporada de la Premier League. El conjunto londinense, que hace apenas unos años disputaba finales europeas y peleaba por puestos de Champions League, ahora se encuentra inmerso en una batalla por evitar el descenso , en lo que podría convertirse en una de las campañas más desastrosas de su historia reciente. Entre lesiones, cambios constantes de entrenador y problemas internos en la directiva, los Spurs llegaron al cierre del torneo con el riesgo real de perder la categoría.

El deterioro deportivo del club ha sido progresivo y, para muchos analistas, comenzó desde decisiones tomadas años atrás. Algunos apuntan al impacto económico derivado de la construcción de su nuevo estadio; otros consideran que el declive inició tras la salida de Mauricio Pochettino meses después de la final de la Champions League de 2019. A ello se suman los proyectos fallidos de entrenadores posteriores, entre ellos José Mourinho y Igor Tudor, además de la incertidumbre institucional generada por los movimientos en la dirigencia del club.

En el plano futbolístico, el Tottenham ha mostrado enormes dificultades para competir con regularidad . Aunque consiguió una victoria importante ante el Aston Villa a inicios de mayo, su rendimiento en casa ha sido uno de los peores del campeonato. De hecho, el club no había logrado ganar como local en la liga durante 2026, situación que lo dejó peleando directamente con el West Ham United por la permanencia.

Las lesiones han sido otro de los factores determinantes en la debacle. El equipo perdió durante gran parte de la campaña a futbolistas clave como James Maddison, Dejan Kulusevski y Xavi Simons, dejando al plantel sin creatividad ni peso ofensivo. Las estadísticas reflejan esa falta de producción: en derrotas ante el Chelsea y el Arsenal, los Spurs apenas generaron oportunidades claras de gol, registrando cifras mínimas de expectativa de anotación.

A pesar del panorama negativo, todavía existen argumentos para pensar en la salvación del club. La llegada de Roberto De Zerbi al banquillo ha generado cierta reacción positiva dentro del plantel y el calendario restante parece accesible.

Además, los modelos estadísticos han comenzado a reducir las probabilidades de descenso del equipo londinense . Según proyecciones recientes de Opta, el Tottenham tendría poco más del 13% de posibilidades de bajar a la Championship, mientras que el West Ham aparece como el principal candidato a ocupar el último puesto de descenso. Con ello, la permanencia parece depender únicamente de los resultados que consiga el propio conjunto de Londres en las últimas jornadas del campeonato.

Con apenas unas jornadas por disputarse y con 38 puntos, el equipo necesita sumar la mayor cantidad posible de unidades para asegurar su permanencia en la Premier League. Los Spurs rondan la barrera de los 40 puntos como objetivo para evitar el descenso y, con enfrentamientos directos todavía por delante, cada victoria podría resultar determinante en la pelea por mantenerse en la máxima categoría del futbol inglés.

SV