Donovan Mitchell se convirtió en el factor determinante para que los Cavaliers de Cleveland derrotaran 112-103 a los Pistons de Detroit en el cuarto juego de la serie, dejando la Semifinal nivelada a dos victorias por bando y garantizando que tendrán que volver a Ohio para definirla.

“Spider” Mitchell tuvo una primera mitad apagada, en la que logró su primera canasta de campo tras casi 20 minutos en la duela y apenas sumó cuatro puntos en el segundo cuarto. Sin embargo, cambió el rumbo tras el descanso, encestó 21 unidades en el tercer periodo, terminó la noche con 43 y estableció la marca de más puntos en una mitad durante un partido de Playoffs de la NBA .

Luego de llegar al descanso abajo en el marcador, los Cavaliers explotaron con un parcial de 26-7 en casi siete minutos tras la reanudación, y esa diferencia terminó por ser lapidaria para los primeros sembrados, que no podrán definir la serie en casa, al menos por ahora.

James Harden sigue buscando la redención tras actuaciones cuestionables en postemporadas anteriores, en las que las pérdidas de balón han sido una constante. No obstante, “La Barba” comenzó inspirado con 11 de los primeros 13 puntos de su equipo, llegó al descanso con 15 unidades y terminó con 24 puntos, 11 asistencias y solo dos balones perdidos. Más allá de los números, fue el director de orquesta en la primera mitad.

El despertar de Mitchell fue proporcional a la baja de juego de los Pistons. Sus estrellas, Cade Cunningham y Tobias Harris, tuvieron la pólvora mojada tras el descanso, al sumar apenas siete y dos unidades, respectivamente, para finalizar con 19 y 16 puntos.

La victoria le da oxígeno a los Cavs, que viajarán a Michigan el miércoles sin la presión de estar al borde de la eliminación. En cambio, los Pistons están obligados a recuperar la ventaja en la serie si no quieren jugarse la salvación en una cancha cuyo dueño sigue invicto en esta postemporada .

SV