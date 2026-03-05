Arranca la actividad del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Las emociones del Clásico Mundial de Béisbol 2026 comenzaron con actividad en el Grupo C , cuyos encuentros se están disputando en el emblemático Tokyo Dome, ubicado en la capital japonesa. Dos partidos inauguraron la actividad del sector y dejaron actuaciones destacadas tanto en el pitcheo como en la ofensiva.

En el primer compromiso de la jornada, Australia se impuso con autoridad por 3-0 ante China Taipéi, en un duelo marcado por el dominio desde la lomita. El abridor Alex Wells fue clave para la victoria australiana, luego de lanzar tres entradas completas en las que apenas permitió un pasaporte y recetó seis ponches, controlando en todo momento a la ofensiva asiática.

El pitcheo de Australia logró mantener a raya a los bateadores rivales durante todo el encuentro, asegurando así la primera blanqueada del grupo y un triunfo importante en el arranque del torneo.

En el segundo duelo del sector, Corea del Sur mostró su poder ofensivo y terminó imponiéndose con una apaleada de 11-4 sobre República Checa. El protagonista del encuentro fue Shay Whitcomb, quien tuvo una gran noche con el bat al irse de 2-4 y conectar dos cuadrangulares que impulsaron el ataque surcoreano.

México debuta mañana

La actividad del torneo continuará este viernes con el esperado debut de la Selección Mexicana dirigida por Benjamín Gil que se enfrentará a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas. El encuentro está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México .

Para este compromiso, el manager del conjunto tricolor designó como pitcher abridor a Javier Assad, quien tendrá la responsabilidad de abrir el camino de la novena mexicana en su primer desafío dentro del certamen internacional.

