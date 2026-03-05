Atlas vs Chivas: GRANDES momentos que ha dejado el Clásico Tapatío

Este sábado 7 de marzo, Chivas y Atlas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Tapatío, partido que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco y que corresponde a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Este encuentro es considerado uno de los más importantes del torneo, ya que destaca por su impacto deportivo, social y mediático dentro de la ciudad de Guadalajara.

Momentos épicos que ha dejado el Clásico Tapatío

La burla del "Tubo" Gómez

El 24 de abril de 1955, tras la derrota de Atlas ante Chivas por 5-0, el portero del Rebaño, Jaime "Tubo" Gómez, reaccionó a los insultos de los aficionados del Atlas burlándose, de una manera poco común en la que le pidió a un niño de las tribunas una historieta y se puso a leerla sentado en el césped y recargado en uno de los postes de su meta a medio partido.

El primer título del Atlas

Atlas se coronó por primera vez ante Chivas el 22 de abril de 1951. Aquella vez, los rojinegros derrotaron por 1-0 a los rojiblancos mediante un tiro penal cobrado por el costarricense Edwin Cubero.

Primer enfrentamiento en Liguilla

La primera vez en que el Clásico Tapatío se dio en Liguilla fue en los Cuartos de Final del Torneo de Verano 2000. El partido de ida de aquella serie culminó con empate de 1-1; sin embargo, en la vuelta, el argentino Hugo Norberto Castillo puso adelante al Atlas, pero antes del final, el rojiblanco Marco Antonio "Chima" Ruiz igualó para el Guadalajara, que avanzó por mejor posición en la tabla.

Terrible enfrentamiento en las tribunas del Jalisco

En los partidos es común que haya momentos de tensión; sin embargo, e l 23 de marzo de 2014 esto subió de nivel. En un Clásico que terminó con empate de 1-1, aficionados de Chivas tuvieron una riña a golpes con policías en el segundo piso del Estadio Jalisco. La pelea duró 15 minutos y el saldo fue de dos heridos, así como ocho detenidos.

Invasión de cancha

El 17 de mayo de 2015, cuando Chivas goleaba por 4-1 al Atlas en el juego de vuelta de la Liguilla, seguidores de los Zorros invadieron el campo y los equipos terminaron yéndose a los vestidores. El juego fue suspendido a los 12 minutos del segundo tiempo.

