El día de ayer, América perdió en casa de último minuto y salió de la zona de clasificación para disputar el título del Clausura 2026. El partido representó su segunda derrota consecutiva en el estadio Ciudad de los Deportes luego de haber caído goleado por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) apenas el fin de semana pasado.

América llegaba como gran favorito para el partido frente a los Bravos, pese a estar viviendo su peor momento en los últimos años. Sin embargo, el resultado final no pudo ser peor. La derrota de último minuto solo ha hundido al equipo en una crisis de resultados y funcionamiento. Por si fuera poco, Jardine también perdió a Víctor Dávila por lesión tras una aparatosa jugada que parece que lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada.

En ese sentido, Jardine ha sido uno de los nombres más mencionados tanto en redes sociales como en medios. El entrenador brasileño, tricampeón de la Liga MX con el América, reveló hace poco su deseo de dirigir en España y las declaraciones no cayeron bien en algún sector de la afición que comienza a exigir su salida.

Tras el gol de Guilherme Castilho al minuto 93, Jardine se mostró cabizbajo y el equipo americanista recibió una silbatina y cánticos exigentes de una afición que espera ver otro tipo de dinámicas en la cancha. La paciencia se agota y al momento no parecen surgir soluciones ni dentro, ni fuera de la cancha.

En el gol que definió el resultado, el entrenador americanista caminó con los brazos cruzados y la mirada baja, mientras varios de sus jugadores se tomaban la cabeza. La presión de los resultados podría poner a Jardine en la cuerda floja a unos años de haber conseguido una seguidilla de campeonatos en Coapa. Así fue captado el momento en video:

Así la reacción de Jardine tras el gol de la victoria para Juárez. pic.twitter.com/d5d7h5xfLP— Ismael González (@ismagonzalezmx) March 5, 2026

OB