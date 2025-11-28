Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025

En el histórico Palacio Nacional en la capital del país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presidió la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 este viernes 28 de noviembre. Este año, el galardón celebra su 50 aniversario, lo que le dio una relevancia y un brillo particulares.

Luego de doce meses en los que el país vivió una cosecha extraordinaria de triunfos deportivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente a las y los atletas que han elevado el nombre de México en el mundo en este año.

Con un discurso que combinó orgullo y respeto, Sheinbaum subrayó que el deporte no solo es competencia, sino también un motor de unidad, inspiración y transformación social.

"Me gustaría decirles a los atletas, entrenadores y sus familias que son un orgullo para México. Nos dan una gran alegría al verlos triunfar. Nos sentimos muy orgullosos de que representen al país; siempre tengan en mente lo grandioso que es México", mencionó la Mandataria.

¿Quiénes recibieron el Premio Nacional del Deporte 2025?

Durante la ceremonia, la Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien respaldó el reconocimiento a las y los atletas galardonados en la edición de este año.

"Gracias, Presidenta, por apoyar tanto al deporte. El premio que hoy reciben es de casi 800 mil pesos. Es una nueva Conade cercana a los atletas, quienes estarán en el centro de las decisiones", sentenció el ex clavadista.

Con la presencia de los 16 ganadores, entre los que destacaron Osmar Olvera, Isaac del Toro, Alegna González, Uziel Muñoz y Andrea Becerra, cada uno recibió un estímulo económico de 796 mil 005 pesos mexicanos, además de la medalla de oro conmemorativa.

Todos los premiados en esta ocasión fueron:

Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia 2025; Osmar Olvera, campeón mundial de clavados; y Uziel Muñoz, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo.

También fueron galardonados, en deporte paralímpico, los atletas Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata.

En la categoría de entrenador, Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo) y Karen Montellano Ruvalcaba (tiro con arco), fueron premiados.

En la categoría de juez o árbitro, Araceli Ornelas Caballero (taekwondo) y Leslie Velasco González (para powerlifting) recibieron distinciones.

Y como reconocimiento a su trayectoria se distinguió a Gabriela Agúndez (clavados), Donovan Carrillo (patinaje artístico sobre hielo), José Arnulfo Castorena (paranatación) y María Lorena Ramírez (ultramaratón).

