¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales de la Liga MX?

El pasado jueves, Chivas de Guadalajara se enfrentó a La Máquina del Cruz Azul en el Estadio AKRON , en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tras un duelo sin goles, los aficionados del Rebaño Sagrado se preguntan, ¿qué necesita el equipo para avanzar a las Semifinales del certamen?

El conjunto tapatío no tuvo la puntería necesaria para adelantarse en el marcador global y terminó por igualar sin anotaciones ante los Cementeros. La escuadra liderada por Gabriel Milito generó peligro constante en el terreno de juego, sin embargo, Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul , evitó que el cuadro local concretara alguna diana durante el encuentro.

El juego de Vuelta se celebrará este domingo 30 de noviembre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Chivas está obligado a ganar por cualquier diferencia si quiere avanzar a Semifinales.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a Semifinales?

En el partido de Ida, el equipo rojiblanco formó combinaciones rápidas desde el primer tercio del campo y generó presión sobre el rival, pero deberá acompañar esta misma estrategia con goles el próximo domingo en el cierre de la serie.

El desafío de los tapatíos es grande debido a que Cruz Azul fue uno de los mejores clubes en toda la Fase Regular del Apertura 2025 y logró terminar en tercer lugar de la tabla general. Esta es una ventaja que llevará La Máquina, pues, en caso de que se mantenga el empate global en el encuentro del 30 de noviembre, el boleto a Semifinales sería para los celestes.

Es por esto que Chivas necesita la victoria, por cualquier marcador, en el duelo decisivo de los Cuartos de Final; cualquier otro resultado dejaría eliminado al equipo de Guadalajara.

