La actividad de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa este sábado con los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final. Será una jornada de alta emoción con tres partidos, siendo el último el Tigres vs Xolos. Te damos toda la información necesaria: el horario del partido, dónde verlo EN VIVO y el contexto en que llegan ambos equipos a este encuentro decisivo por un lugar en las Semifinales.

Cómo llegan Tigres vs Xolos a la vuelta de la Liguilla del Apertura 2025

En la última llave del día, Xolos de Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián "Loco" Abreu, buscará preservar una ventaja de 3-0 sobre Tigres para avanzar a las semifinales del campeonato mexicano.

Los Xolos, que accedieron en el séptimo puesto a través del Play-In, podrían perder hasta por dos goles en Monterrey y aún así seguirían con vida.

Tigres requiere una victoria de al menos tres goles de diferencia si quiere seguir en la pelea.

La vuelta de la Liguilla del Apertura 2025 Tigres vs Xolos se jugará este sábado 29 de noviembre a las 21:10 horas, por lo que el inusual horario que tuvieron en la ida no volverá a repetirse. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Xolos

El partido de vuelta de los Cuartos de Final estará disponible para verse a través de diversas plataformas, incluyendo televisión abierta, restringida y streaming. Además, para seguir todos los detalles en tiempo real, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales oficiales de ambos equipos, y el resultado será publicado por EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas

Sábado 29 de noviembre, 21:10 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: aztecadeportes.com, Caliente TV, FOX, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

*Con información de AP

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: El “Loco” Abreu deslumbra en el torneo

OF