El piloto de McLaren, Oscar Piastri, hizo valer las buenas sensaciones que mostró en los primeros entrenamientos libres al quedarse con la "pole" para la carrera sprint de este sábado en el circuito de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar 2025, gracias a un tiempo de 1:20.055. El australiano superó al británico George Russell, de Mercedes, por solo 32 milésimas, y a su compañero de equipo, el británico Lando Norris (+230).

Una de las sorpresas de la clasificación fue el cuarto puesto alcanzado por el español de Aston Martin, Fernando Alonso (+395), que desde la SQ1 se codeó entre los mejores tiempos con su monoplaza.

Como contraste, el británico Lewis Hamilton no logró pasar de la primera vuelta (18º) con su Ferrari, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto (+473), pasándole factura una salida de pista a cuatro minutos para la conclusión de la tercera ronda.

Además, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) cayó eliminado en la segunda manga (13º) y el argentino Franco Colapinto capituló en la primera tanda (20º).

Así fue la clasificación para la carrera sprint en Qatar

En la SQ1, Max Verstappen comenzó superando a un efervescente Alonso en 104 milésimas, con un tiempo de 1:21.172, clasificando para el siguiente asalto el australiano Oscar Piastri con el tercer mejor crono (+149) y un sorpresivo Nico Hulkenberg (+155) que, con su Kick Sauber, se coló por delante del McLaren de Lando Norris (+226), destacando además la eliminación de Hamilton (18º), que se quedó sin tiempo para apurar la última vuelta.

Luego, en la segunda manga, Norris sería el primero en bajar de la barrera del 1:21 (1:20.956), colocándose segundo Piastri a solo 49 milésimas y Verstappen, tercero a solo 80. Sería el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) uno de los pilotos destacados en caer en esta sesión, a costa de un Kimi Antonelli (Mercedes) que logró meterse en el últimos suspiro para la siguiente ronda.

Ya en la SQ3, Piastri comenzó marcando las distancias con una mejora sustancial en los tiempos (1:20.241), mientras Verstappen sufría con su monoplaza tras una aparatosa salida que dejó importantes secuelas en su coche. No obstante, Russell lanzó su particular órdago en el último y decisivo minuto de la calificación, liderando por unos segundos la tabla de resultados (1:20.087), hasta que el oceánico volvió a la carga con otro tiempo sideral (1:20.055), mientras Norris no conseguía mejorar, tras irse de frenada en una de las curvas iniciales del circuito.

La carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 de F1 se llevará a cabo mañana, contando con un total de 23 vueltas.

