Durante el programa Cuadro Titular de Fox Sports, el portero Andrés Gudiño era entrevistado por Yosgart Gutiérrez al término del partido del Cruz Azul contra Monterrey; fue en dicha entrevista que se suscitó el “divertido” momento que rápidamente se viralizó en internet, cuando Gudiño y Yosgart terminaron en un incómodo abrazo no planeado, en un intento por continuar la entrevista.

La situación tomó un giro inusual cuando desde el estudio, Christian Giménez, conocido como el “Chaco”, pidió intervenir con una pregunta en vivo. Al intentar compartir los audífonos, Gutiérrez tuvo problemas con los cables, lo que lo obligó a acercarse demasiado al guardameta.

La escena terminó siendo peculiar, ya que ambos quedaron prácticamente abrazados mientras esperaban la intervención desde cabina. La pausa se extendió por varios segundos, lo que generó risas tanto entre quienes estaban en el lugar como en el estudio.

Cruz Azul aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup luego de eliminar a Monterrey en una serie que se definió con tensión hasta los últimos minutos.

El partido de vuelta concluyó con empate 1-1, marcador que permitió a La Máquina avanzar gracias al global de 4-3. El Cruz Azul supo aprovechar la ventaja conseguida en el encuentro de ida y administró el resultado para cumplir con el objetivo.

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo mostró orden defensivo y control en distintos lapsos del mediocampo, lo que le permitió contener los intentos de reacción del rival y sostener la ventaja en la eliminatoria.

En otro frente, Los Angeles FC también consiguió su boleto a la siguiente fase tras imponerse a la Liga Deportiva Alajuelense, dejando definido el enfrentamiento entre escuadras mexicanas y estadounidenses en los cuartos de final.

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