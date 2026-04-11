América vs Cruz Azul: ¿habrá estacionamiento en el Estadio Azteca?

El América y el Cruz Azul vuelven al remodelado Estadio Azteca este sábado para disputar el partido de la jornada 14 de la Liga MX, pero los precios y la logística de llegada al recinto —ensayos de movilidad para el Mundial 2026— han generado quejas entre los aficionados.

Hace unos días se informó que los lugares del estacionamiento del estadio serían gratuitos solo para los dueños de palcos, como parte de su paquete de acceso. Para el resto de los asistentes, sería necesario comprar un espacio en la plataforma Fanki, con un precio de 1,139.20 pesos.

Ayer, el área de prensa del ahora llamado estadio Banorte reafirmó que no habrá lugares adicionales a los espacios adquiridos en Fanki y recomendó a los aficionados planear su llegada con anticipación, pues habrá un operativo de movilidad que incluye el cierre de vialidades en las inmediaciones del “Coloso de Santa Úrsula”. Para evitar inconvenientes, sugirió el uso de transporte público.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca para el América vs. Cruz Azul?

Para llegar al estadio con mayor rapidez y comodidad, se implementará un servicio de park & ride, es decir, autobuses que saldrán de puntos fijos hacia el estadio para que los aficionados no lleven su coche hasta el lugar del evento.

El servicio operará de las 16:00 horas del sábado a la 1:00 del domingo y tendrá un costo de 100.00 pesos por viaje sencillo. Sus rutas son las siguientes:

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) Origen Destino Auditorio Calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma, bosque de Chapultepec I Secc CETRAM Huipulco Six Flags

Carr. Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco CETRAM Huipulco Santa Fe Vasco de Quiroga 3900, Lomas de Santa Fe, Contadero TRIFE Parque Ecológico Xochimilco Canal de Garay, Anillo Periférico I CETRAM Huipulco Cañaverales (estación de MB) Cañaverales 205, Coapa, Sauzales Cebadales TRIFE

Servicio de Transportes Eléctricos Origen Destino CARSO Plaza Carso. Lago Zúrich 245, AMP Granada, Miguel Hidalgo Av. Santa Úrsula Bellas Artes Av. Juárez y Eje Central Av. Santa Úrsula Estadio Olímpico Universitario Terminal C.U. trolebús l7, Av. Universidad 4223. C.U., Coyoacán. Av. Santa Úrsula Chapultepec CETRAM Chapultepec bosque de Chapultepec 1 Secc. Av. Santa Úrsula Reforma (Ángel de la Independencia) Glorieta del Ángel de la Independencia Av. Santa Úrsula Tasqueña Terminal Tasqueña trolebus L12

Tasqueña, Campestre Churubusco Av. Santa Úrsula Perisur Terminal Oerisur trolebús L12 Perisur, Insurgentes Cuicuilco. Av. Santa Úrsula Metro Universidad Escolar, C.U., Coyoacán Av. Santa Úrsula Tasqueña CETRAM Tasqueña Andén E Av. Santa Úrsula

Ayer, el Cruz Azul abrió sus puertas y dejó entrar al grupo de animación “Sangre Azul” en la antesala del Clásico Joven, frente al América. SUN/E. Enríquez

Cómo llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven

Las Águilas atraviesan una mala racha que las ha ido relegando en la tabla general de la Liga MX y pone en riesgo su continuidad en la Concachampions.

Si se toman en cuenta sus cinco juegos más recientes, su última victoria fue contra Mazatlán (2-0) el 16 de marzo. Después empató (1-1) con Philadelphia Union, perdió (1-0) con Pumas, empató (1-1) con Santos y luego 0-0 con Nashville.

Cruz Azul, por su parte, tampoco ha lucido en sus últimos cinco partidos, en los que acumula tres empates y dos derrotas, la más reciente el doloroso 3-0 ante LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Antes perdió (2-1) con Pachuca, empató (1-1) con Mazatlán y Monterrey, y registró otro empate (2-2) con Pumas.

Alineaciones probables del América vs. Cruz Azul

América

Malagón; Cáceres, Araújo, Lichnovsky, Calderón; Jonathan dos Santos, Fidalgo, Zendejas; Valdés, Henry Martín, Martín.

DT: André Jardine

Cruz Azul

Corona; Sánchez, Domínguez, Iturbide, Rotondi; Rodríguez, Montoya, Rivero; Giménez, Sepúlveda, Antuna.

DT: Martín Anselmi