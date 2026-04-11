Tijuana vence a Juárez en el regreso de Gilberto Mora

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián 'loco' Abreu derrotó 2-1 a los Bravos de Juárez en un partido que marcó el regreso a la cancha del centrocampista Gilberto Mora, la joya joven del futbol mexicano.

En la continuación de la jornada 14 del torneo Clausura 2026, Kevin Castañeda y Ramiro Árciga convirtieron por los Xolos, que se metieron en zona de clasificación a los cuartos de finales. El brasileño Guilherme Castillo descontó por el cuadro de casa.

Apenas en el minuto tres, los Bravos se quedaron con un hombre menos en la cancha por la expulsión por juego violento del español Monchu Rodríguez.

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del equipo, plantó bien a su línea defensiva que aguantó y hasta se dio el lujo de crear peligro en par de contraataques.

Cuando parecía que el Juárez sobrevivía en el primer tiempo, el marroquí Mourad El Guezouani le puso una asistencia a Castañeda, quien convirtió de zurda, el 1-0.

Tijuana comenzó mejor la segunda mitad y lo confirmó en el 52 con un gol de Árciga, quien rescató un rebote del guardameta y metió el balón en la red, el 2-0.

Juárez reaccionó y estuvo cerca de descontar en el 65, cuando el brasileño Castillo falló con todo a favor en el área.

Tres minutos antes, Mora había regresado a la cancha, recuperado de una pubalgia, una noticia esperanzadora para el futbol mexicano porque el joven es candidato a ser una de las figuras de la selección en la Copa Mundial.

Los dos equipos dejaron ir oportunidades ofensivas hasta que en el minuto 88 Castillo convirtió un penalti y acercó al Juárez 2-1.

Juárez se volcó al ataque, pero en el 90+7 sufrió otra expulsión, del colombiano Jesús Murillo. Luchó, más ya no pudo empatar.

Tijuana subió al octavo lugar con 18 puntos, dos más que el Juárez, duodécimo de la clasificación.

León vence al Puebla en el inicio de la jornada 14

Un par de horas antes el panameño Ismael Díaz convirtió un gol para darle al León un triunfo por 1-0 sobre el Puebla.

Mañana continuará la fecha 14 con cinco partidos, entre ellos el América-Cruz Azul, que pondrá frente a frente a dos de los cuadros con más rivalidad en la liga y la visita del líder Chivas de Guadalajara al Tigres UANL del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.

Además, Atlas recibirá al Monterrey, Querétaro al Necaxa y Pachuca al Santos Laguna.

El domingo cerrará la jornada cuando el campeón Toluca recibirá al San Luis y los Pumas UNAM al Mazatlán.