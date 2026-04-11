El sábado 11 de abril de 2026 llega como una de las jornadas más cargadas del calendario de futbol de los últimos días, con actividad simultánea en la Liga MX, Premier League, LaLiga, Serie A y MLS. La programación abarca desde los primeros horarios del día hasta la noche, por lo que es una fecha muy atractiva para los aficionados.En el futbol mexicano sobresalen duelos como América vs Cruz Azul y Tigres vs Chivas, mientras que en Europa destacan otros como Barcelona vs Espanyol y Atalanta vs Juventus. A esto se suma una nutrida agenda de la MLS, que amplía la oferta de partidos hasta el cierre del día.Si buscas ver cada encuentro, puedes revisar el calendario completo de este sábado, donde encontrarás los partidos organizados por competencia, con sus respectivos horarios y opciones de transmisión EN VIVO.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF