El sábado 11 de abril de 2026 llega como una de las jornadas más cargadas del calendario de futbol de los últimos días, con actividad simultánea en la Liga MX, Premier League, LaLiga, Serie A y MLS. La programación abarca desde los primeros horarios del día hasta la noche, por lo que es una fecha muy atractiva para los aficionados.

En el futbol mexicano sobresalen duelos como América vs Cruz Azul y Tigres vs Chivas, mientras que en Europa destacan otros como Barcelona vs Espanyol y Atalanta vs Juventus. A esto se suma una nutrida agenda de la MLS, que amplía la oferta de partidos hasta el cierre del día.

Si buscas ver cada encuentro, puedes revisar el calendario completo de este sábado, donde encontrarás los partidos organizados por competencia, con sus respectivos horarios y opciones de transmisión EN VIVO.

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Necaxa | 17:00 | FOX One, FOX+ |

Tigres vs Chivas | 17:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7 |

Atlas vs Monterrey | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Pachuca vs Santos | 19:00 | FOX One, FOX+ |

América vs Cruz Azul | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Irapuato | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Venados vs Leones Negros | 19:00 | Canal por confirmar |

Atlético Morelia vs Tlaxcala | 19:00 | AYM Sports |

Cancún FC vs Atlante | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Sociedad vs Alavés | 06:00 | SKY Sports |

Elche vs Valencia | 08:15 | SKY Sports |

FC Barcelona vs Espanyol | 10:30 | SKY Sports |

Sevilla vs Atlético de Madrid | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Arsenal vs Bournemouth | 05:30 | HBO MAX |

Burnley vs Brighton | 08:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Brentford vs Everton | 08:00 | FOX One, FOX |

Liverpool vs Fulham | 10:30 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs Cremonese | 07:00 | Disney+ Premium |

Torino vs Hellas Verona | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |

AC Milan vs Udinese | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Atalanta vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Auxerre vs Nantes | 11:00 | FOX One, FOX |

Rennes vs Angers | 13:05 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | 07:30 | SKY Sports |

St. Pauli vs Bayern Munich | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 11 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs FC Cincinnati | 11:00 | Apple TV |

CF Montréal vs Philadelphia Union | 12:30 | Apple TV |

Austin FC vs LA Galaxy | 12:30 | Apple TV |

Portland Timbers vs LAFC | 14:30 | Apple TV |

New England Revolution vs DC United | 17:30 | Apple TV |

Vancouver Whitecaps vs New York City | 17:30 | Apple TV |

Inter Miami vs New York RB | 17:30 | Apple TV |

Charlotte FC vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV |

Chicago Fire vs Atlanta United | 18:30 | Apple TV |

FC Dallas vs St. Louis City | 18:30 | Apple TV |

Sporting KC vs San Jose Earthquakes | 18:30 | Apple TV |

Colorado Rapids vs Houston Dynamo | 19:30 | Apple TV |

San Diego FC vs Minnesota United | 20:30 | Apple TV |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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