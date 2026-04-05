Las Águilas del América no pasan por su mejor momento en la era de André Jardine como entrenador. El conjunto capitalino desaprovechó la oportunidad de obtener tres puntos contra el último lugar de la tabla al empatar con Santos el pasado sábado, en un partido donde los goles cayeron hasta los últimos diez minutos del encuentro y los señalamientos de la afición hacia el plantel y cuerpo técnico son cada vez más tajantes.

A pesar de dejar ir la victoria en Torreón, los azulcremas mantendrán el sexto lugar de la tabla una jornada más con 18 puntos, pero solo gracias a la diferencia de goles que mantienen con Atlas, que ha cosechado las mismas unidades. Para su fortuna, Tigres perdió y permanecen detrás, pero las victorias de Necaxa y León ponen a los dos equipos de la zona de El Bajío al acecho, esperando por un error más de sus contrincantes para entrar a puestos de Liguilla del Clausura 2026.

El actual torneo se ha complicado para América

El tiempo se agota para que los de Coapa recuperen las sensaciones, pero el trayecto del torneo parece complicado de enderezar en medio de altibajos . Iniciaron con tres partidos sin ganar y solo han encadenado triunfos en un par de ocasiones, mientras el esquema sigue dejando dudas, incluso con Alejandro Zendejas, recuperado tras perderse siete de los primeros ocho partidos, pues con él, desde la Fecha 9, el club tiene cuatro de 15 puntos en este lapso.

Después de 13 jornadas del actual certamen de la Liga MX, el cuadro emplumado está empatado con su peor desempeño bajo las órdenes de Jardine y el segundo de menor suma de puntos de los últimos diez campeonatos . Con cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, el América tiene el mismo registro que el Apertura 2024 en el que firmaron el tricampeonato; en el Clausura 2022, donde Santiago Solari llegó hasta la Fecha 8 y fue sucedido por Fernando Ortiz, a estas alturas tenían 16 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro empates con cinco descalabros.

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Cuatro jornadas, el camino que le queda por delante al Coapa

Si bien quedan cuatro partidos más en el calendario y a día de hoy dependen de ellos mismos para clasificar, tendrán que evitar el vértigo y caer de los primeros ocho escalones, perdiéndose la Liguilla por primera vez en nueve años cuando terminaron en la novena posición con 24 puntos, los mismos que Monarcas, pero sin diferencia de goles contra el +3 de Morelia en el Clausura 2017.

El camino por recorrer del América en la liga mexicana no luce tan sencillo, pues siguen Cruz Azul, en el Clásico Joven, y luego como locales ante Toluca, segundo y tercer lugar del torneo y fuertes candidatos al título. Después tendrán que ir a León y recibir al Atlas, en dos duelos contra rivales directos en la zona media de la tabla. Además, este martes y dentro de una semana más, en medio de los compromisos ante la Máquina y los Diablos, disputan los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville, líder de la Conferencia Este de la MLS.

El América de Jardine luego de 13 jornadas

Apertura 2023: 9 victorias, 3 empates, 1 derrota. Campeones

Clausura 2024: 8 victorias, 2 empates, 3 derrotas. Campeones

Apertura 2024: 5 victorias, 3 empates, 5 derrotas. Campeones

Clausura 2025: 9 victorias, 3 empates, 1 derrota. Final

Apertura 2025: 8 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Cuartos de final

Clausura 2026: 5 victorias, 3 empates, 5 derrotas

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