Previo al enfrentamiento entre Pumas y Chivas, el ambiente en los alrededores del Estadio Akron se llenó de color, familias y aficionados. Entre ellos se encontraba Renato González, quien acudió acompañado de su hijo con la intención de pasar un buen momento y apoyar a su equipo.

Renato compartió su percepción sobre la rivalidad entre ambos clubes , señalando que, aunque el duelo ha ganado relevancia con el paso del tiempo, aún no alcanza el nivel de un clásico dentro del fútbol mexicano.

“Pues rivalidad, rivalidad como tal no le llamo. Para mí, la verdadera rivalidad es con el América; esa sí se siente diferente. Esto lo veo más como un partido importante, pero dentro de lo normal, sin llegar a ser algo tan intenso”, señaló.

Desde su punto de vista, el enfrentamiento entre universitarios y rojiblancos genera expectativa y emociones entre las aficiones, pero todavía se percibe como un duelo competitivo más, lejos de la carga histórica y emocional que caracteriza a otros partidos.

“No, la verdad no lo veo como un clásico. Es más bien una rivalidad normal, de esas que se van sintiendo con el tiempo. Sí se vive y se siente en el estadio, claro, pero no al nivel de un clásico como tal”, reconoció.

Renato también destacó que, para muchos aficionados, asistir al estadio representa una oportunidad de convivencia familiar y esparcimiento , más allá de la presión por el resultado final. En su caso, aseguró que el objetivo principal es disfrutar del ambiente que se vive en las gradas.

“No, pues vinimos a divertirnos un ratito nada más, a pasarla bien en familia y disfrutar el ambiente del partido. Ya si se puede, que gane el equipo, pero lo principal es venir a echar relajo y convivir".

En cuanto a las expectativas para el partido, su hijo, como seguidor de Chivas, se mostró confiado en el rendimiento actual de su equipo, resaltando el buen momento futbolístico que atraviesa. Incluso, consideró poco probable que Pumas logre cambiar la tendencia en este tipo de encuentros como visitante.

“Eso de que no gana aquí… pues la verdad yo no creo que eso vaya a cambiar hoy. Pumas casi no gana acá y no creo que pase nada diferente esta vez. Y menos ahorita, que el equipo anda jugando muy bien, anda en gran momento, como nunca antes se le había visto”, concluyó.

SV