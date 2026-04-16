América hará una limpia, hasta 11 jugadores podrían salir del club

El Club América se encuentra en un momento crítico, enfrentando un fracaso internacional y una inestabilidad en la Liga MX que han puesto en tela de juicio la continuidad de varios de sus jugadores y el proceso del técnico André Jardine.

La directiva se prepara para una "limpia" significativa , con la posibilidad de que hasta 11 futbolistas abandonen la institución.

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Entre los jugadores cuyo futuro está en el aire se encuentran Néstor Araujo y Ralph Orquin, quienes terminan contrato y saldrán de la institución. Otros futbolistas como Israel Reyes y Brian Rodríguez, a pesar de tener contrato, tienen negociaciones en curso con clubes de Europa y Medio Oriente.

El futuro de Henry Martín, quien tiene seis meses de contrato y ha lidiado con lesiones, también deberá definirse. Rodolfo Cota, cuyo contrato concluye, podría retrasar su salida de la institución, especialmente si Luis Ángel Malagón no regresa hasta el próximo año.

Además, se analizará la situación de Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Jonathan dos Santos (quien podría retirarse), Raúl Zúñiga y Alexis Gutiérrez, entre otros, para reestructurar el equipo de cara al siguiente torneo .

El golpe más reciente y doloroso para las Águilas fue la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf. El pasado martes 14 de abril, el América fue eliminado en Cuartos de Final por el Nashville SC de la MLS, tras perder 0-1 en el partido de vuelta.

Esta eliminación marca la tercera ocasión consecutiva en que el equipo no logra llegar a la final de un torneo regional, cayendo ante equipos como Pachuca y Cruz Azul en años anteriores. Tras el partido, Henry Martín, capitán del equipo, se mostró autocrítico, declarando que "no están a la altura" de lo que exige el club.

Inestabilidad en la Liga MX

En el torneo local, la situación no es mucho mejor. El América se encuentra en una posición incómoda en la tabla general, ocupando el lugar 7 con apenas 19 puntos.

Su rendimiento reciente es preocupante, con solo dos victorias en sus últimos cinco partidos de liga (contra Querétaro y Mazatlán), y un empate 1-1 contra Cruz Azul en la jornada 14.

El equipo está lejos del líder, Chivas, que tiene 31 puntos, y se encuentra peleando por el último boleto a la liguilla .

A pesar de que figuras como Miguel Layún han defendido el proceso del técnico brasileño, pidiendo continuidad para una "reestructuración", la afición y la prensa cuestionan seriamente su permanencia. La falta de títulos internacionales recientes es un factor de peso en la exigencia de Coapa.

Lo que viene

El calendario no da tregua al América, que necesita sumar puntos urgentemente para no caer más en la tabla.

Su próximo partido es contra Toluca este sábado 18 de abril, y cerrarán la fase regular contra León y Atlas. Actualmente, el equipo se encuentra con los mismos que León, que está en el noveno lugar y fuera de la liguilla.

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