Messi compra equipo de futbol en Barcelona

Lionel Messi se convirtió en dueño de un equipo de futbol de quinta división en España después de que la estrella argentina comprara a la UE Cornellà, con sede en Barcelona. Con esta operación, el exjugador del Barcelona da un paso hacia la gestión deportiva fuera de las canchas, manteniendo su relación con el futbol español y, en particular, con una ciudad que marcó su trayectoria profesional durante muchos años.

Sin detalles, sobre el acuerdo de compra

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el acuerdo de compra, por lo que se desconocen las condiciones específicas de la operación, el monto involucrado o la estructura bajo la cual se concretó la adquisición. La falta de información sobre todos estos aspectos ha dejado el anuncio centrado únicamente en la confirmación del cambio de dueño.

Lionel Messi fue el mejor jugador de su generación durante sus dos décadas con el Barça, equipo donde ganó múltiples títulos y el Balón de Oro antes de salir en 2021. Su paso por el conjunto catalán no solo dejó huella por los logros colectivos e individuales, sino también por la conexión que tuvo con la ciudad de Barcelona, a la que "regresa" con esta nueva etapa ligada al ámbito empresarial.

Lo que debes saber sobre el nuevo equipo de Messi

El UE Cornellà es un modesto equipo de Barcelona. El club anunció el acuerdo este jueves sin tampoco dar detalles de la compra. Se trata de una institución con arraigo local, aunque se dice que el posible foco de esta compra será, ante todo, el desarrollo deportivo.

"El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", dice el comunicado publicado en el sitio web del equipo.

X / @ue_cornella

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", añadió el equipo.

El Cornellà fue fundado en 1951 y ha contribuido a formar a jugadores como el portero del Arsenal David Raya y el exdefensa del Barcelona Jordi Alba, quien también jugó con Messi en el Inter Miami. Esta trayectoria en la formación de futbolistas refleja el papel del club dentro del desarrollo de talento, un aspecto que coincide con los objetivos mencionados en el proyecto tras la llegada del nuevo propietario.

Messi, de 38 años, aspira a competir en el Mundial 2026 este verano, donde Argentina defenderá el título. Mientras sigue su carrera como jugador activo, esta nueva faceta como dueño de un equipo suma una dimensión más a su perfil dentro del futbol internacional.

*Con información de AP y UE Cornellà

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