El silencio que inundó el vestuario visitante del Estadio Ciudad de los Deportes la noche del domingo no era el de la resignación, sino el de la incredulidad. El Club América, el mismo que hace no mucho tiempo desfilaba con arrogancia futbolística por cada cancha del país, hoy se lame las heridas de una eliminación que sabe a fin de época . Un solo gol. Esa fue la distancia entre la épica y el abismo.

El Clausura 2026 comenzó con nubarrones que la afición prefirió ignorar. André Jardine, el estratega brasileño que devolvió la grandeza a Coapa con un tricampeonato histórico, parecía haber perdido la brújula. Las estadísticas no mienten: el equipo pasó de ser una máquina de hacer goles a un conjunto que sufría para hilvanar tres pases en territorio rival . Con apenas 11 puntos en las primeras nueve jornadas, el vuelo de las Águilas nunca fue estable.

El enfrentamiento de Cuartos de Final contra Pumas fue el microcosmos de toda su temporada. Un América timorato en la ida y volcado, pero desordenado, en la vuelta. Al final, el 6-6 global favoreció a los universitarios por su mejor posición en la tabla, en un juego que será recordado por propios y extraños. El americanismo vio con desesperación cómo el reloj se consumía mientras Henry Martín fallaba un penal decisivo y sus compañeros estrellaban sus esperanzas contra un muro defensivo. Ese gol que faltó no fue mala suerte; fue la factura de un torneo jugado a medio gas.

Héroes y villanos en el nido

En medio del caos, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas emergieron como la única luz intermitente. Los atacantes intentaron, con más ímpetu que acompañamiento, rescatar una temporada que se hundía. En la otra cara de la moneda, la afición señaló a los referentes defensivos. La fragilidad atrás, impropia de un equipo de Jardine, fue el talón de Aquiles. Los errores puntuales de jugadores como Rodolfo Cota, las lesiones de Borja y el bajo nivel de una zaga que se vio lenta y superada por la intensidad juvenil de Pumas marcaron el destino del torneo.

¿El fin de la era Jardine?

Hoy, en Coapa, la pregunta no es qué falló, sino quién se queda. André Jardine ha entrado en ese terreno peligroso donde los logros del pasado ya no alcanzan para cubrir las carencias del presente . La directiva, encabezada por Santiago Baños, se enfrenta a una decisión institucional: ¿mantener la fe en el hombre que les dio la gloria o aceptar que el mensaje del técnico ya no permea en el vestuario?

El contexto no ayuda al brasileño. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina y el Estadio Azteca transformándose para la gran cita, el club necesita un equipo que ilusione para mantener la salud financiera y deportiva. El “jardinismo” parece haberse agotado, víctima de su propio éxito y de una falta de renovación táctica que lo volvió vulnerable.

Lo que sigue

El futuro inmediato del América apunta a una limpieza profunda . Rumores sobre la salida de jugadores emblemáticos y la búsqueda de un nuevo perfil de director técnico ya circulan en los pasillos de Coapa. Si Jardine se queda, será bajo una presión asfixiante, donde el mínimo error significará el despido. Si se va, lo hará como uno de los grandes, pero con el sabor amargo de no haber sabido gestionar el declive.

Las Águilas se quedan sin liguilla, sin brillo y, quizá, sin el técnico que las llevó a lo más alto. El futbol mexicano, implacable como siempre, no espera a nadie. El América debe decidir si quiere seguir viviendo de los recuerdos de 2024 o si está listo para construir un nuevo vuelo sobre las cenizas de este Clausura 2026.

El vuelo bajo de las Águilas

El Clausura 2026 quedará marcado como el torneo más irregular de la era André Jardine. Tras un dominio absoluto en años anteriores, los números reflejan un desgaste evidente :

Puntos totales: 25 unidades (7 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

Posición en fase regular: octavo lugar.

Ofensiva: 26 goles a favor.

Defensiva: 23 goles en contra.

Eliminación: Cuartos de Final ante Pumas UNAM (marcador global de 6-6, eliminados por la posición en la tabla). Se quedaron a un solo gol de avanzar a semifinales.

El que trascendió: Alejandro Zendejas

A pesar de la irregularidad colectiva, el méxico-estadounidense fue de lo poco rescatable. Se convirtió en el referente ofensivo con goles clave en la recta final, intentando cargar con un ataque que extrañó la mejor versión de Henry Martín. Su capacidad de desequilibrio lo mantuvo como el jugador más peligroso del esquema.

El que decepcionó: Henry Martín

Durante prácticamente todo el torneo arrastró problemas físicos que lo alejaron de las convocatorias. Solo jugó siete de los 19 partidos de las Águilas y anotó un gol, justamente en el partido de ida ante Pumas. Su irregularidad y las lesiones también influyeron en su ausencia con la Selección Mexicana. Para muchos, se acabó una era en el americanismo.

De la gloria al declive

El América de Jardine pasó de ser un equipo de época a uno predecible. ¿Qué pasó?

Desgaste del modelo: El sistema de posesión y presión alta de Jardine fue descifrado por los rivales. La falta de variantes tácticas provocó que el equipo se viera plano en los momentos de mayor presión. Fuga de talento y envejecimiento: La salida de piezas clave en 2025 y el bajón futbolístico, ya fuera por edad o lesiones, de jugadores como Víctor Dávila y Luis Malagón mermaron la columna vertebral del equipo. Foco en el Estadio Azteca: Con la directiva concentrada en las remodelaciones rumbo al Mundial de 2026, la inversión en refuerzos “bomba” fue menor, apostando por la continuidad de un plantel que ya había alcanzado su techo emocional.

¿Es momento de terminar el ciclo?

La eliminación ante el acérrimo rival, Pumas, y la sensación de que el equipo “ya no vuela” sugieren que el ciclo de Jardine ha llegado a su fin natural. Aunque el crédito por el tricampeonato es eterno, el futbol de resultados exige una renovación para evitar que el declive se convierta en una crisis prolongada.

SV

