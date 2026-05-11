Jalisco busca recuperar terreno en el standing con nueva gira

Luego de una semana de claroscuros en la que los Charros de Jalisco no pudieron aprovechar por completo su localía y solo pudieron ganar una de las dos series que se disputaron en el Estadio Panamericano, los comandados por Benjamín Gil vuelven a salir de gira con la misión de recomponer su camino para escalar posiciones en el standing de la Zona Norte.

Jalisco vivió juegos muy sufridos y épicos ante Algodoneros de Unión Laguna y Rieleros de Aguascalientes. En más de una ocasión, consiguió victorias agónicas en la última entrada para dejar tendidos a ambos equipos, pero también fue víctima de derrotas muy abultadas, como en el segundo encuentro ante los Algodoneros, que perdió por 1-12, o el primer juego frente a los hidrocálidos, en el que fue apaleado por 2-10.

Charros logró sacar la serie contra Unión Laguna, pero no contra Aguascalientes

Charros logró sacar la serie contra Unión Laguna, pero no pudo repetir la misma dosis ante Aguascalientes. Incluso, estuvo cerca de ser barrido por los Rieleros, pero Willie Calhoun se erigió como héroe en el último compromiso de la serie y un cuadrangular de dos anotaciones evitó una bochornosa actuación frente a su afición.

Ahora, los caporales volverán a aventurarse fuera de casa para mantener el registro ganador que tienen como visitantes al tener una marca de 5-4. Su próximo rival serán los Saraperos de Saltillo, quienes se encuentran en el fondo de la clasificación con récord perdedor de 5-15. Los de Coahuila llegan tras perder sus dos últimas series ante Acereros de Monclova y Dorados de Chihuahua.

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Para dimensionar el mal paso que presentan los Saraperos, en toda la actual temporada no han podido ganar ni una sola serie. Y en casa, solo han podido acumular 3 triunfos de 12 compromisos jugados, situación de la que podría sacar provecho Jalisco. De cara a esta nueva serie, la rotación abridora de los Charros de Jalisco estará conformada por Zach Plesac, César Gómez y Kurt Heyer.

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