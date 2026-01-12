El duelo entre Puebla y Mazatlán se jugará este martes 13 de enero dentro de la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan tras un flojo comienzo de torneo y en el contexto de la primera fecha doble del campeonato, con la necesidad de sumar sus primeros puntos. Te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Puebla vs Mazatlán: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

Este martes se disputará el primer encuentro de la J2 en el Estadio Cuauhtémoc, con dos equipos que no lograron arrancar con el pie derecho el torneo.

Puebla, ahora bajo el mando del técnico español Albert Espigares, debutó con derrota como visitante ante Atlas por marcador de 1-0, con gol de Uros Djurdjevic. Aunque el funcionamiento no fue del todo negativo, el resultado extendió una inercia complicada que los camoteros han arrastrado en los últimos certámenes. El duelo ante Mazatlán representará su primer compromiso como local en el Clausura 2026, al que llegará con la obligación de ser el que se quede con los tres puntos.

Mazatlán también arriba a esta fecha doble tras caer en su presentación, en la que perdió 2-1 con Juárez. El conjunto sinaloense afronta lo que se dice será su último torneo en Primera División, y buscará despedirse de la categoría con resultados positivos. Bajo la dirección de Christian Ramírez, los Cañoneros intentarán sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Tras la Jornada 1, Mazatlán se ubica en la posición 12 de la tabla general, mientras que Puebla ocupa el lugar 15. El antecedente más reciente entre ambos se dio también en la J2 pero del Apertura 2025, con triunfo de Mazatlán por 2-1.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Mazatlán de la J2 – Liga MX

Este martes 13 de enero, Puebla recibirá a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, por la J2 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá EN VIVO por televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Martes 13 de enero, 17:00 horas

Martes 13 de enero, 17:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

