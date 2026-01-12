Terminó la Jornada 1 (J1) del Torneo Clausura 2026 y con ello ya tenemos las primeras estadísticas del torneo de futbol mexicano varonil de primera división. Los primeros partidos de este nuevo torneo de la Liga MX dejó varias sorpresas y alguna que otra confirmación.

En ese sentido, el vigente bicampeón comenzó con fuerza tras sacar una victoria en Monterrey jugando con un cuadro alternativo. Los Diablos Rojos se perfilan como el rival a vencer para evitar el tricampeonato.

Pero el inicio del torneo comenzó el pasado viernes con una triple cartelera: victoria de 1-2 de Juárez en Mazatlán; empate a cero goles entre Xolos y América; y victoria de local de Atlas frente al Puebla.

El sábado Chivas superó a Pachuca con par de anotaciones y un juego emocionante. Después, León venció al Cruz Azul y puso presión sobre el proyecto cementero. Necaxa venció de visita al Santos Laguna.

El domingo, Tigres venció de visita al Atlético San Luis; y Pumas y Querétaro repartieron unidades con un empate a uno.

¿Cómo va la Tabla de goleo tras la Jornada 1 del Clausura 2026?

Con un doblete, Marcelo Flores se convirtió en el primer líder de goleo de la Liga MX para el Clausura 2026. El delantero mexicano se encuentra en el foco del debate pues hace poco fue convocado por la Selección de Canadá para disputar un duelo amistoso frente a Guatemala.

Flores que es seleccionable tanto para México como para Canadá, aún no juega un partido oficial con ninguna selección, por lo que aún puede disputar amistosos con ambas camisetas.

